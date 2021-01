Velbert: Auf der Suche nach der verschollenen Schwester

Langenberg/Hattingen. Seit fast 20 Jahren hat Edeltraud Rohde nichts mehr von ihrer Schwester gehört. Die Suche - auch über das Internet - blieb erfolglos.

Schwarze Locken, rosafarbener Pullover, ein freundliches Lächeln: So hat Edeltraud Rohde ihre Schwester Gabi in Erinnerung behalten. Denn genau so zeigt ein Foto die junge Frau. Nur: Das Foto ist fast 20 Jahre alt, das aktuellste Bild, das die gebürtige Langenbergerin Edeltraud Rohde von ihrer Schwester besitzt.

Denn genauso lange ist es her, dass der Kontakt zwischen den beiden Schwestern abgebrochen ist. Von eben auf jetzt, erzählt Edeltraud Rohde. "Streit hatten wir nicht", erinnert sie sich. Nur eine Menge räumlicher Distanz: Edeltraud lebt in der Nähe von Paderborn, in Westfalen. Gabi zog nach dem Tod der Mutter in die Geburtsstadt Langenberg zurück.

In Langenberg geboren

Hier, in der Senderstadt, wurde Edeltraud geboren, Hüttner hieß sie damals. Kurz nach ihrer Geburt zog die Familie nach Westfalen, nur ihre Tante blieb in der Senderstadt zurück. "1981 ist dann unsere Mutter gestorben, an Krebs", erinnert sich Edeltraud Rohde. "Mit nur 49 Jahren."

Ihre Schwester Gabi beschließt daraufhin, nach Langenberg zur Tante zurückzuziehen. Der Kontakt aber bleibt bestehen. "Sie ist ja auch die Patentante meiner Ältesten", sagt die gebürtige Langenbergerin. Gabi findet einen Job, hat ihre eigene Wohnung.

Von heute auf morgen ausgezogen

Es folgt der nächste Schicksalsschlag, auch die Tante stirbt. "Da hat sie ihren Job aufgegeben, die Wohnung auch", sagt Edeltraud Rohde. "Und von heute auf morgen war sie weg." Das ist ungefähr 20 Jahre her, "gehört habe ich seitdem nichts mehr von ihr."

Immer wieder habe sie versucht, etwas über den Verbleib der Schwester herauszufinden. "Meine Halbschwester ist gestorben und die Kinder werden auch immer älter", sagt Edeltraud Rohde. Sie habe dann beim Aufräumen alte Karten und Briefe gefunden. "Die hat Gabi meiner Tochter geschrieben, zum Beispiel zum Geburtstag." Dabei sei dann "einiges in mir hochgekommen."

Gemeinsame Sommerurlaube in Hattingen

Alte Erinnerungen etwa an gemeinsame Sommerurlaube als Kinder: "Mein Onkel Reinhold Graupner ist mit uns immer auf den Campingplatz von Jutta Stolle an der Ruhr in Hattingen gefahren." Beinahe jedes Jahr ging es in den Sommerferien dort hin. "Schöne Erinnerungen", sagt Edeltraud Rohde. "Und viele Freunde hatten wir da." Ihr Onkel habe viel mit der Super-8-Kamera gefilmt. Aber auch diese Aufnahmen gibt es nicht mehr.

Über Facebook hat sie nun das Foto ihrer Schwester geteilt, hofft so auf Hinweise. Auch in verschiedene Gruppen postet Edeltraud Rohde das Foto. "Bislang leider ohne Erfolg." Vielleicht erkenne ja jemand ihre Schwester auf dem Foto in der Zeitung wieder "und weiß etwas über ihren Verbleib", hofft sie. "Ich möchte sie so gerne wiedersehen."

Kontakt über die Redaktion

