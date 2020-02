Neviges. Die Sanierung des Dom-Parkplatzes war eines der vielen Themen im Bezirksausschuss. Es ging auch um den Verkehr in Tönisheide.

Velbert: Ausschuss erörtert Pläne für neuen Dom-Parkplatz

Die dringend nötige Sanierung des Dom-Parkplatzes an der Bernsaustraße, auch Pilger-Parkplatz genannt, war ein weiteres Thema auf der Sitzung des Bezirksausschusses (BZA) Neviges. Bernhard Wieneck, Geschäftsbereichsleiter Tiefbau bei den Technischen Betrieben Velbert (TBV), stellte drei Varianten vor: Die erste sieht 150 Stellplätze für Pkw und zwei für Busse vor sowie eine 1300 Quadratmeter große Fläche für Veranstaltungen. Die ist bei Variante zwei mit 1900 Quadratmetern deutlich größer. Gemeinsam haben beide, dass eine Grünanlage die Fläche zwischen den Stellflächen auflockern soll. Bernhard Wieneck: „Bei Variante zwei könnte hier auch ein Zirkus gastieren, es ist auch Platz für eine Kirmes.“ Die dritte Variante aus dem Jahr 1974, geplant vom Dom-Architekten Gottfried Böhm, hebt sich deutlich ab und sagt einiges über die früheren Pilgerströme aus: Böhm sah 168 Stellplätze für Autos und 18 für Busse vor.

Variante Nummer Zwei fand durch die Reihen am meisten Anklang. Allerdings: Die Pläne wurden hier nur vorgestellt, abgestimmt wird dann im TBV-Verwaltungsrat. Und das sorgte für Unmut: „Das ist ein Nevigeser Thema“, so Marlies Ammann (CDU), und auch Brigitte Hagling (Velbert anders) merkte an: „Wir haben ein Ortsrecht. Die Beratungen müssen im BZA anfangen.“

Verkehr weg von der Wimmersberger Straße lenken

An der Wimmersberger Strasse entsteht ein zweites Neubaugebiet. Bisher gibt es für die Anwohner keine zweite Ausfahrt in Richtung Wülfrather Straße. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Ebenfalls auf der Tagesordnung: Eine Anfrage der CDU zum Thema Verkehrserschließung für zwei neue Wohngebiete an der Wimmersberger Straße. Es müsse ein Weg gefunden werden für eine zweite Ausfahrt in Richtung Wülfrather Straße, damit der gesamte Verkehr nicht allein über die Wimmersberger Straße liefe. Dies hatte sich auch schon die Vorsitzende des Bürgervereins Tönisheide, Monika Hülsiepen, gewünscht. Doch dazu, so Dezernent Jörg Ostermann, müssten mehr Privateigentümer ihr Grundstück zur Verfügung stellen. „Wir werden da Gespräche führen. Aber das kann man nicht mit Druck machen. Wir werden unaufgeregt auf die Eigentümer zugehen, das ist schließlich anderer Leute Grund und Boden.“

Auf Anregung der Fraktion Velbert anders beschlossen die BZA-Mitglieder zudem, dass die Leiter der Nevigeser Schulen zur nächsten Sitzung eingeladen werden, um über ihre Situation zu berichten.