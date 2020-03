Velbert: Autofahrer hatte 1,8 Promille im Blut

Neviges. Ein Autofahrer war in Velbert mit 1,8 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Zeugen fiel auf der Asbrucher Straße die Fahrweise des Mannes auf.

Mehreren aufmerksamen und vorbildlich handelnden Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Samstagabend, 29. Februar, in Neviges schnell einen volltrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen konnte. Gegen 19.20 hatten die Verkehrsteilnehmer auf der Asbrucher Straße einen silbergrauen Honda Civic bemerkt, der aus Richtung Kocherscheidt kam und in sehr auffälligen Schlangenlinien in Richtung Wuppertal weiterfuhr. Dabei geriet sein Wagen wiederholt auf die Gegenfahrbahn und auch gefährlich nahe an den Straßengraben.

Zeugen konnten Kennzeichen nennen

Die Zeugen alarmierten nicht nur sofort die Polizei, sie konnten dabei auch genau den Fahrzeugtypen und das Kennzeichen benennen. Mit Hilfe dieser guten Hinweise konnte die Velberter Polizei den Fahrer nur wenige Minuten später an seiner Wohnung in Neviges antreffen. Dabei bestätigte sich der begründete Verdacht: Der Atem-Alkoholtest ergab bei dem 51-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille. Daraufhin entnahm ein Arzt eine Blutprobe, die Polizei leitete außerdem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Der Nevigeser musste seinen Führerschein abgeben und darf bis auf weiteres kein Fahrzeug führen.