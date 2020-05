Velbert: Autofahrer mit 200 auf der A535 geblitzt

Velbert. Dem BMW-Fahrer drohen mehrere Monate Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein saftiges Bußgeld. Denn es war nur Tempo 100 erlaubt

Ein 30-Jähriger dürfte nach einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A535 zukünftig für mehrere Monate ohne Führerschein unterwegs sein.

Der Mann war am Mittwochnachmittag bei Velbert auf der A535 in Richtung Norden bei erlaubten 100 km/h mit über 200 km/h gemessen worden. Abzüglich aller Toleranzen ergibt das eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 94 km/h. Dem BMW-Fahrer drohen jetzt drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 600 Euro. Vor den Einsatzkräften gab er an, nichts von der Begrenzung auf 100 Stundenkilometer gewusst zu haben. Er sei vielmehr davon ausgegangen es seien 130 km/h erlaubt gewesen.