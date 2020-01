Velbert. Mutmaßliche Diebe tauschten die Schlüssel eines teuren BWM aus. Doch der Autoverkäufer schöpfte Verdacht. Ein Verdächtiger wurde gefasst.

Velbert: Autoverkäufer verhindert dreisten Diebstahl

Einen besonders dreisten Autodiebstahl hat ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Autohauses an der Kopernikusstraße am Mittwoch verhindert. Mit einem Trick wollten zwei Männer einen BWM stehlen. Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden. Der 27-Jährige hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Gegen 18.20 Uhr war der 27-Jährige gemeinsam mit einem Komplizen in das Autohaus gekommen und schaute sich interessiert die dort auf dem Hof abgestellten BMW-Modelle an. Dazu suchten die beiden französisch sprechenden Männer auch das Gespräch mit einem Verkäufer, der ihnen dann die Schlüssel zu einem BMW X6 zur weiteren Begutachtung übergab. Nachdem das Duo an dem Wagen die Motorhaube öffnete und im Innenraum Platz nahm um die dortigen Bedienelemente auszuprobieren, gaben sie dem Verkäufer den vermeintlichen Schlüssel wieder zurück und gingen in Richtung Ausgang. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Der Verkäufer hielt den mutmaßlichen Täter fest

Der Mitarbeiter des Autohauses, ein 39-jähriger Mann aus Bochum, bemerkte jedoch, dass es sich bei dem Schlüssel nicht um den Originalschlüssel des BMW handelte und sprach das Duo an. Die beiden Männer versuchten daraufhin zu flüchten, was jedoch nur einem von ihnen gelang. Den anderen konnte der 39-jährige Bochumer am Kragen packen und an seiner Flucht hindern. Weitere Kollegen informierten daraufhin die Polizei, die den Mann kurz darauf noch im Autohaus festnehmen konnte. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den flüchtigen Komplizen leider nicht mehr antreffen.

Der Gesuchte trug eine orangefarbene Jogginghose

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei inzwischen davon aus, dass der 27-Jährige gemeinsam mit seinem Komplizen die Originalschlüssel des BMW entwenden wollte, um in der Nacht den X6 vom Hof des Autohauses zu stehlen. Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin fest und brachten ihn zur Polizeiwache, wo er die Nacht verbringen musste. Zu dem zweiten Mann liegt die folgende Personenbeschreibung vor: etwa 1,85 Meter groß, schlanke Statur, schwarzes, gegeltes Haar. Er trug zum Tatzeitpunkt eine dunkle Jacke sowie eine auffällige orangefarbene Jogginghose sowie orangene Schuhe.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer kann Angaben machen zu dem flüchtigen - vermeintlichen - Autodieb? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.