Neues lernen, Spaß haben, ordentlich feiern oder einfach nur mal gemütlich zusammen kommen: Das Frühjahrs-Programm im Awo-Stadtteil-Treff, Elberfelder Straße 21, bietet für jeden Geschmack etwas. Langeweile kommt da garantiert nicht auf. Nach wie vor beliebt sind die Digital-Schulungen. „Wir haben auf die große Nachfrage reagiert, es gibt wieder einen Smartphone-Kurs für Anfänger“, erzählt Stadtteil-Treff Leiterin Andrea Siepmann. Start ist am Freitag, 14. Februar, 9.30 Uhr. Neu ist, dass sowohl Nutzer von I-Phones als auch Smartphones mitmachen können. Und nicht, wie in der Vergangenheit, zwischen den Betriebssystemen Apple und Android unterschieden wird. Wichtig ist nur, das jeder Teilnehmer sein eigenes Gerät aufgeladen mitbringt. Kursleiter Frank Schwalfenberg, so verspricht Andrea Siepmann, geht geduldig auf die Belange jedes Einzelnen ein. Der Kurs läuft an fünf Freitagen, jeweils drei Unterrichtsstunden. Anmeldungen und weitere Information ab sofort unter 02053 7312.

Individuelle Beratung

Velbert Gruppen bitte anmelden Im Awo-Stadtteil-Treff können auch jenseits der Angebote Gruppen frühstücken. Wer zum Beispiel Freunde zum Geburtstag einladen möchte, aber keinen Platz in der Wohnung hat. Zum Frühstück bitte immer anmelden unter 02053 7312 oder per Mail: neviges@awo-velbert.de. Es stehen auch Vorträge zu diversen Themen im Awo-Stadtteil-Treff auf dem Programm. Die Termine werden zeitnah angekündigt.

Ebenfalls am Freitag, 14. Februar, gibt es das neue Angebot „Digitale Beratung für Tablet und Smartphone“. Wer Fragen zu seinem Gerät hat, vielleicht etwas eingestellt haben möchte, der ist hier richtig. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Andrea Siepmann: „Wenn es sehr voll werden sollte, werden Termine vergeben. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist.“

Freie Plätze im Männerkochkurs

Alle Angebote laufen im Awo-Stadtteiltreff, Elberfelder Straße 21. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Zwei bis drei freie Plätze gibt es noch für den Männerkochkurs, der schon länger erfolgreich jeden Freitag um 10 Uhr läuft. Auch, wenn die Herren inzwischen schon recht versiert den Kochlöffel schwingen und kleine Menüs zaubern: Anfänger sind herzlich willkommen und werden schnell integriert. Bei Interesse einfach freitags vorbei schauen. Auch bei der Rücken- und Sitzgymnastik, immer mittwochs um 12 Uhr, kann man noch problemlos mitmachen. Bei Interesse besteht die Möglichkeit, direkt danach um 13 Uhr beim „Mittagstisch für Gesellige“ teilzunehmen. Hierzu bitte anmelden. (siehe Infokasten).

Narren schunkeln

Wer gern zur Karnevalsmusik schunkelt, sollte sich schon jetzt Freitag, den 21. Februar vormerken. Da geht es ab 14 Uhr ordentlich rund im Stadtteil-Treff: „Es herrscht kein Kostümzwang, aber Verkleidung wäre natürlich schön. Ein Programm haben wir auch nicht, wollen nur lustig sein und feiern“, so Andrea Siepmann. Ruhiger geht es am Samstag, 15. Februar, um 14.30 Uhr bei der Bergischen Kaffeetafel zu. Mit süßen und herzhaften Leckereien, wie es sich für eine Bergische Kaffeetafel gehört. Gemütlich ist auch das Tötter-Frühstück am Dienstag, 18. Februar, um 9 Uhr. So gestärkt, kann man um 11 Uhr prima Bingo spielen. Zum Tötter-Frühstück bitte anmelden. Andrea Siepmann: „Das ist für Gruppen gut geeignet, aber auch für Einzelpersonen, die beim Frühstück gern ein bisschen Unterhaltung haben.“https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece