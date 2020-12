Velbert: Beim Einkauf mussten Kunden viel Geduld mitbringen

Velbert Drei ganze Tage haben die Lebensmittelgeschäfte über Weihnachten geschlossen. Vor den Supermärkten bildeten sich teils lange Schlangen

Am Tag vor Heiligabend sind viele Velberter am Mittwoch unterwegs um letzte Besorgungen zu machen. Und dabei müssen sie manchmal etwas Geduld mitbringen. Insbesondere vor Lebensmittelgeschäften bildeten sich seit dem Morgen teils lange Schlangen.

Frische Lebensmittel fürs Fest

Am letzten Tag vor Heiligabend wurden die Warteschlangen vor den Supermärkten nochmal etwas länger. Denn nicht wenige mussten vor dem Feiertag noch ein paar wichtige Dinge und frische Lebensmittel fürs Fest einkaufen. So kommt es beispielweise vor der Edeka-Filiale auf der Sontumer Straße zu einer langen Schlange vom Eingang bis auf den Parkplatz.

Kein Eintritt ohne Wagen

Hierbei zeichnet sich das gewohnte Bild der letzten Wochen ab: Wer keinen Einkaufwagen hat darf nicht eintreten, also wartet man bis wieder jemand mit ihrem Einkauf fertig wird und draußen dem Nächsten seinen Wagen übergeben kann. So kann der Supermarktbetreiber eine Übersicht zu behalten, wie viele Kunden im Laden sind -- wegen Corona darf nur eine gewisse Anzahl pro Quadratmeter in den Laden, damit der notwendige Sicherheitsabstand gewährleistet werden kann.

Kunden kennen das Risiko

Trotzdem bleibt ja bekanntlich an Orten an denen sich viele Menschen aufhalten, trotz der Maßnahmen ein gewisses Infektionsrisiko. Dem sind sich hier viele vor Weihnachten bewusst. So auch Kundin Bianca Behn, die vorsichtshalber ihren Großeinkauf für die Feiertage schon ein paar Tage früher erledigt hat. „Heute habe ich nur schnell Kleinigkeiten besorgt, die frisch sein müssen. Zum Beispiel Gurken für unseren Gurkensalat, den wir an Weihnachten machen“, sagt sie.

Wegen Corona anders planen

Dass viele Leute den letzten Vorweihnachtstag für Einkäufe nutzen ist auch ihrem Freund Michael Bollig bewusst. „Das ist ja jedes Jahr so. Aber dieses Jahr plant man natürlich wegen Corona etwas anders“. In der aktuellen Lage wolle das Paar sich nicht länger als nötig an einem Ort mit vielen Menschen aufhalten, erklären sie hinzu.

Kunden zeigen Verständnis

Ortswechsel. Auch vor der Aldi-Filiale wird die Schlange um die Mittagszeit rum nochmal etwas länger. Ordnerin Nicole Pospieszny, achtet hier ebenfalls darauf, dass jeder Kunde einen Einkaufswagen beim Betreten vor sich führt. Maximal 110 Besucher dürfen gleichzeitig die Filiale betreten. „In der letzten Woche vor Weihnachten wurde es hier schonmal voller vor der Filiale“; berichtet sie. Und auch wenn es mal länger dauere, würden die meisten Kunden Verständnis aufgrund der aktuellen Lage zeigen. „Nur hin und wieder kommt es mal zu negativen Bemerkungen, wegen der Regelungen mit den Einkaufswagen, aber das sind eher Einzelfälle.“

Alle Kassen sind geöffnet

Im Kaufland hält sich der Andrang im Vergleich zu den letzten Tagen noch in Grenzen findet Kundin Magdolna Ceke: „Da habe ich letzte Woche auf jeden Fall schon andere Situationen erlebt“, sagt sie schmunzelnd. Dabei sei immer auch eine gewisse Vorsicht und Abstand zu den andere Kunden wichtig, weiß sie. „Gut finde ich, dass dann auch alle Kassen genutzt werden, um das ganze etwas zu entlasten“.

Die Weihnachtsgans muss sein

Sie wird das Weihnachtsfest mit ihren Kindern und Enkeln verbringen, erklärt die Seniorin glücklich und zeigt auf ihren Einkauf. Neben Hähnchenfleisch sind auch Petersilie zu finden. „Über die Weihnachtstage machen wir gern Raclette. Ich werde für Heiligabend aber eine Weihnachtsgans mit Rotkohl und Klößchen machen.“ Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.