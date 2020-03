Velbert: Bürgermeister Lukrafka ruft zur Solidarität auf

In einer Videobotschaft hat sich Dirk Lukrafka, Bürgermeister der Stadt Velbert, an die Bürger gewandt.

Velbert. Der Velberter Bürgermeister Dirk Lukrafka hat sich in einer Videobotschaft an die Bürger gewandt. Darin ruf er zu Vernunft und Solidarität auf.

Darin bittet er zu allererst um Verständnis für die zahlreichen Maßnahmen, die zu Einschränkungen im öffentlichen Leben geführt haben: „Seit Freitag ist die Welt und damit auch das Leben in Velbert ein anderes als zuvor. Die Landesregierung und die Bundesregierung haben über Erlasse vieles geregelt, das unser Leben beeinträchtigt. Sie können sich sicher sein, dass das Leben aller Velberterinnen und Velberter für mich als Bürgermeister oberste Priorität hat und das gilt auch für die gesamte Stadtverwaltung. Wir in Deutschland, aber auch in Velbert, müssen daran arbeiten, dass wir die Ausbreitung des Corona-Virus verzögern.“

Gemeinsam handeln, trotzdem Kontakte möglichst meiden

Dann ruft Lukrafka dazu auf, solidarisch zusammenzustehen: „Mir ist bewusst, dass durch die Absage aller Veranstaltungen, aber auch die Nutzungseinschränkungen von Kneipen und Bars, von Stadtbüchereien und Stadtbädern und vielen anderen Einrichtungen das öffentliche Leben immer mehr zurückgefahren wird. Es ist daher ganz wichtig, dass wir solidarisch zusammenstehen. Dass wir gemeinsam handeln und es als wichtige Pflicht ansehen, Kontakte möglichst zu meiden.“

Die Stadt und die Verwaltung seien darauf angewiesen, „dass Sie, dass wir alle gemeinsam an der Umsetzung arbeiten. Uns sollte bewusst sein, dass gerade das Leben der älteren Bürgerinnen und Bürger und der Schwächeren in unserer Gesellschaft oberste Priorität hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, Kontakte zu meiden und auf viele Veranstaltungen, aber auch auf viele gemeinsame Aktivitäten für die nächste Zeit verzichten.“

Rathausbesuche auf unbedingt notwendige Angelegenheiten einschränken

Außerdem bittet der Bürgermeister eindringlich darum. Rathausbesuche auf unbedingt erforderliche Angelegenheiten zu beschränken: „Ich bitte Sie inständig: Suchen Sie das Rathaus nur dann auf, wenn es unbedingt erforderlich ist. Haben Sie Vertrauen in mich, haben Sie Vertrauen in unsere Arbeit in der Stadt Velbert. Wir arbeiten jeden Tag daran, dass unser Leben, zumindest in den wichtigen Bereichen, aufrechterhalten werden kann und wir dadurch möglichst wenig Ansteckungen in Zukunft haben werden.“

Zum Schluss appelliert Lukrafka an die Velberter: „Lassen Sie uns immer wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, gerade die Schwächeren in unserer Gesellschaft zu schützen und für die Verzögerung des Corona-Virus zu sorgen. Gemeinsam werden wir das schaffen, gemeinsam werden wir stark sein.“

Weitere Informationen und Bekanntmachungen zu Maßnahmen gibt es stets aktualisiert auf www.velbert.de.