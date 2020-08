Velbert: Cabrio fährt auf LKW auf – 20.000 Euro Schaden

Velbert. Der 18-jährige Fahrer des Cabrio konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beifahrer mussten ambulant behandelt werden.

Rund 20.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitagnachmittag (14. August) auf der Nevigeser Straße.

Ein 46-jähriger Velberter ist mit einem LKW der Technischen Betriebe Velbert auf der Nevigeser Straße in Richtung Deller Straße gefahren. Der LKW-Fahrer musste bremsen, doch das bemerkte ein 18-jähriger Cabrio-Fahrer zu spät und er fuhr auf. Der Aufprall war so stark, dass sich die Airbags des Cabrios öffneten. Ein Beifahrer im Cabrio sowie ein Beifahrer im LKW wurden nach ambulanter Behandlung entlassen. Das Cabrio wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzt 20.000 Euro.