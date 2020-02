Velbert. Der Winterschlussverkauf lockt mit teils drastischen Reduzierungen in die Geschäfte der City. Aber viele Kunden denken schon an den Frühling.

Velbert: Die Schnäppchenjäger sind in der City unterwegs

Wer aktuell durch die Velberter Fußgängerzone läuft, der wird die rotleuchtenden „Sale“-Schilder in den Schaufenstern der Geschäfte wohl kaum übersehen können. Überall locken die Einzelhändler mit attraktiven Angeboten zum Winterschlussverkauf. „Super-Deal“, „Mega Reduzierungen“ oder „bis zu 50 Prozent reduziert“ heißt es dort. Das lockt einige Schnäppchenjäger in die Innenstadt, die etwas sparen möchten oder einfach ein schönes preiswertes Teil suchen.

Überall in der Fußgängerzone locken Sale-Schilder. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die 15-jährige Maja kommt mit ihrer Freundin gerade aus dem Modegeschäft C&A. In der Hand hält sie eine volle Einkaufstüte. Die beiden Schülerinnen haben ihre morgendliche Freistunden genutzt, um „mal schnell in die Stadt zu gehen“. Ergattert haben sie eine dicke Jacke, ein Oberteil, einen Schal und eine Hose. „Alles zusammen für unter 50 Euro. Ich stöbere gern im Sale, auch wenn das manchmal ein bisschen anstrengend ist, weil die Sachen oft durcheinander hängen. Man kann aber gut sparen,“ sagt Maja.

Frühlingslaune kommt bei einigen schon auf

Auch das Taschen- und Koffergeschäft „Trip & Travel“ lockt in seinem Schaufenster mit einer großen roten „Sale“-Banderole. Reduziert sind vor allem modischen Handtaschen, erzählt Geschäftsführerin Sabine Holten: „Markentaschen wie zum Beispiel von Tommy Hilfiger sind bei uns aktuell im Sale. Das Angebot nehmen die Leute auch an.“ Ob die Kunden lediglich aufgrund der Reduzierungen vermehrt vorbeischauen, kann die Geschäftsfrau nicht genau sagen: „Wir haben ja immer wieder mal Rabattaktionen übers Jahr verteilt. Und wer eine bestimmte Handtasche haben will, kauft sie sich auch außerhalb des Schlussverkaufs zu regulären Preis. Aber natürlich gibt es auch immer wieder einige Schnäppchenjäger.“

Velbert Schlussverkäufe seit 1909 Im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 7. Juni 1909 wurden Saisonschlussverkäufe erstmals reglementiert. Ein Grund war, dass bis dahin nur Beamte und Werksangehörige die Chancen auf Werksverkäufe hatten. 1950 führte das Bundeswirtschaftsministerium die „Verordnung über Sommer- und Winterschlussverkäufe“ ein. Der Einzelhandel durfte zwei Saisonschlussverkäufe pro Jahr durchführen: Der Winterschlussverkauf fand jährlich in der letzten Januarwoche und ersten Februarwoche statt, der Sommerschlussverkauf in der letzten Juliwoche und der ersten Augustwoche. Seit Inkrafttreten der Reform des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 können Saisonschlussverkäufe nach Belieben durchgeführt werden und sind nicht auf Saisonwaren beschränkt, da die Regelungen der §§ 7 und 8 UWG a. F. ersatzlos aufgehobe n wurden.

Im Bekleidungsgeschäft „Bussemas“ shoppen die Kunden bereits Frühjahrsmode, erzählt Inhaberin Barbara Bussemas: „Dadurch, dass wir keinen richtigen Winter hatten und es nicht so lange wirklich kalt war, sind vor allem die Mützen und Handschuhe bei uns im Geschäft liegen geblieben.“ Trotzdem sei das Wintergeschäft insgesamt „gut abgelaufen“, so Bussemas: „Aber die Leute sind jetzt schon in Frühjahrslaune, deshalb haben wir bereits leichtere Kleidung im Angebot.“ Auch bei „Bussemas“ gibt es Reduzierungen bis zu 50 Prozent: „Das sind Einzelteile, die bei uns im Schlussverkauf sind“, erzählt die Inhaberin des Bekleidungsgeschäftes.

2020 wird ein Umsatzplus erwartet

Insgesamt prognostiziert der Handelsverband Deutschland (HDE), dass die Umsätze im Einzelhandel das elfte Jahr in Folge ansteigen werden. So gehen die Experten von einem Plus von 2,5 Prozent aus - das würde einen Umsatz von 557 Milliarden Euro deutschlandweit bedeuten. Eine aktuelle Umfrage des HDE besagt zudem, dass rund ein Drittel der Händler mit einem positiven Gefühl in das Geschäftsjahr 2020 gestartet sind.