Verkehr Velbert: Einkaufsfahrt mit 2,2 Promille am Steuer

Velbert. Ein 65-Jähriger Velberter fiel durch torkelnden Gang auf und fand zunächst sein Auto auf dem Discounter-Parkplatz nicht.

Mit 2.2 Promille am Steuer hat die Velbert Polizei am Freitagabend einen 65-jährigen Velberter erwischt. Der alkoholisierte Mann war Zeugen auf einem Discounter-Parkplatz an der Schwanenstraße aufgefallen.

Mit torkelndem Gang

Als der Mann den Supermarkt verließ, torkelte er auffällig. Zunächst fand er auch sein Auto nicht und versuchte mehrfach ergebnislos die Fahrertüren fremder Fahrzeuge zu öffnen. Als er dann endlich seinen eigenen Opel fand, den silbernen Vectra bestieg und damit in unsicherer Fahrweise den Kundenparkplatz verließ, informierten Zeugen die Polizei.

Fahrer wurde schnell gefunden

Diese konnte den beschriebenen PKW und dessen Fahrer nur wenige Minuten später an der Velberter Halteranschrift antreffen und kontrollieren. Dabei bestätigte sich beim 65-jährigen Fahrer des Vectras der Verdacht der Alkoholisierung auf sehr eindrucksvolle Weise. Als der Velberter einen Atemalkoholtest durchführte, zeigte das Testgerät ein Ergebnis von mehr als 2,2 Promille (1,1 mg/l).

Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei leitete daraufhin ein Strafverfahren gegen den 65-jährigen Mann ein. Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten sicher. Dem volltrunkenen Beschuldigten wurde zudem jedes weitere Führen führerscheinpflichtiger Kraftfahrzeuge ausdrücklich untersagt. Nach bisherigen Erkenntnissen verlief die Fahrt des volltrunkenen Opel-Fahrers am Tattag ohne Unfallfolgen. Konkrete Hinweise auf Behinderungen oder Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer wurden nicht gemeldet. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110 entgegen. Weitere Nachrichten aus Velbert lesen Sie hier.