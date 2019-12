Velbert: Falscher Antiquitätenhändler betrügt Seniorenpaar

Ein Velberter Ehepaar ist von einem falschen Antiquitätenhändler betrogen worden. Um andere zu warnen, schildert die 73-jährige Ehefrau der WAZ ihre Erfahrungen.

Die Velberterin will einige Dinge aus ihrem Besitz verkaufen. So inseriert sie ein alten Spinnrad. „Am Samstag klingelte dann das Telefon und ein angeblicher Antiquitätenhändler bekundete sein Interesse an dem alten Stück“, berichtet sie. Der Mann – ein Deutscher zwischen 50 und 60 Jahre alt – kommt anschließend vorbei und will das gute Stück kaufen. Der sehr freundliche und sehr interessierte Gast fragt die Seniorin, ob sie noch etwas anderes anzubieten hat. Das ist in der Tat so, sie hat noch einen alten Gobelinstuhl sowie einen Goldring und ein -armband. Vor allem der Schmuck gefällt dem Händler sehr, zumal seine Tochter Goldschmiedin sei und die Stücke umarbeiten könne.

Dann ist der Mann plötzlich weg

Man wird sich handelseinig, der Schmuck soll für 250 Euro den Besitzer wechseln. Der Mann zückt einen 100-Euro-Schein, gibt ihn der 73-Jährigen und steckt den Schmuck in seine Hosentasche. Nun erklärt er dem Ehepaar, er müsse sein Auto, das er um den Block geparkt habe, näher heranholen. Schließlich sollten die gute Stücke bei dem Regen nicht nass werden, sagt er und verlässt die Wohnung. Dann werden

Mann und Schmuck nicht wieder gesehen.

Warnung an andere Mitbürger

„Ich bin geschockt, dass wir uns so übers Ohr hauen ließen. Ich dachte immer, das könne uns nicht passieren“ sagt die Velberterin. Am nächsten Tag bekommt das Ehepaar zwei weitere Anrufe, auch diese wie der erste mit unterdrückter Nummer. Hier fragen die Anrufer zunächst nach dem Spinnrad, anschließend zeigen sie sich sehr interessiert, ob denn noch weitere antike Möbel und Goldschmuck zu verkaufen seien.

Doch darauf geht das Ehepaar nicht ein. Vielmehr möchte es auf diese Weise nun andere Velberter vor dieser Betrugsmasche warnen. Bei der Polizei haben die beiden Anzeige erstattet.