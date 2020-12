Velbert: Feuerwehr löscht brennende Altkleider

In einem Gewerbebetrieb in Velbert haben an Weihnachten Altkleider gebrannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Die Feuerwehr hat am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, brennende Altkleider in einem Gewerbebetrieb in Velbert gelöscht. Der Einsatz dauerte fast zwei Stunden.

Wie ein Sprecher berichtet, ging der Alarm gegen 22.20 Uhr auf der Wache ein. Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr rückten zum Brandort aus: Das Gebäude steht auf einem Areal zwischen Friedrich-Ebert-, Friedrich- und Mettmanner Straße. Aus den Fugen rund um eine Stahltür stieg Rauch auf, als die Feuerwehrleute sich dem Gebäude näherten. Gewaltsam öffneten sie die Tür und gingen unter Atemschutz in die Betriebsräume. "Ein Brandherd ließ sich zunächst nicht erkennen", heißt es im Einsatzbericht, weil das Gebäude völlig verraucht war. Erst nach teilweiser Entrauchung mit einem Drucklüfter und Suche mit einer Wärmebildkamera konnte sich der Trupp ein Bild der Lage verschaffen.

Die Einsatzkräfte entdeckten dann schnell, dass in der Halle auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern größere Mengen Altkleider gelagert wurden. Im hinteren Teil des Raumes, in der Nähe eines Fensters an der Gebäuderückseite, hatten - so steht es im Einsatzbericht - offensichtlich einige Stapel "unter großer Hitzeentwicklung" gebrannt, denn im betroffenen Bereich "war es bereits zu großflächigem Abplatzen des Putzes gekommen." Vermutlich durch Sauerstoffmangel hatte sich das Feuer dann aber abgeschwächt, so dass die Einsatzkräfte die Reste schnell unter Kontrolle brachten. Nachlösch- und Aufräumarbeiten nahmen danach noch einige Zeit in Anspruch.





Verletzt wurde durch den Brand niemand, die Höhe des Sachschadens ist - so die Feuerwehr - noch nicht bekannt. Nun ist die Polizei an der Reihe, die den Brandort übernommen und beschlagnahmt sowie Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet hat.