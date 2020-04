Velbert: Feuerwehr muss Großbrand auf Firmengelände löschen

Das Verwaltungsgebäude eines Gewerbebetriebes steht in Vollbrand. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung auch über die Warn-App Nina alarmiert.

Velbert. In Velbert musste die Feuerwehr zu einem Großbrand auf einem Firmengelände ausrücken. Das Gebäude an der Mettmanner Straße wurde stark zerstört.

Die Feuerwehr Velbert ist in der Nacht mit einem Großaufgebot zu einem Brand auf dem Gelände eines Verpackungsunternehmens an der Mettmanner Straße ausgerückt. Nach Polizeiangaben wurden die Einsatzkräfte gegen 0.45 Uhr am Montagmorgen alarmiert. Flammen schlugen zu diesem Zeitpunkt aus dem Verwaltungsgebäude.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung auch über die Warn-App Nina alarmiert. Das Gebäude wurde durch den Brand schwer beschädigt. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Wir aktualisieren diesen Bericht.