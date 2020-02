Velbert-Mitte. Einmal im Jahr gibt es am Velberter Geschwister-Scholl-Gymnasium Kulturhappen serviert. Ein Besuch bei den Proben in der Schul-Aula.

Velbert: Gymnasiasten vom GSG liefern Kulturhappen

Gerade wuselte noch ein gutes Dutzend 5.- und 6.-Klässler über die Bühne, da steht schon Selina aus der 8a bereit, um ein Lied zu singen. Und rechts der Hauptbühne gibt es eine zweite – dort stehen, sitzen und warten die Jungs von der Schulband auf ihren Einsatz.

Mittendrin in der Aula am Geschwister-Scholl-Gymnasium sitzt Lehrerin Stefanie Graf, schaut auf ihren Plan. Drumherum an den Tischen bereiten sich weitere Schüler auf ihren Auftritt vor, vorne gibt Alexandra Bongers Anweisungen. Die Generalprobe für die „Kulturhappen“ läuft, das Gewusel ist groß.

Die Kulturhappen gibt es jedes Jahr

Einmal im Jahr bietet die Schule die Kulturveranstaltung an, einmal im Jahr zeigen die Schüler, was sie außerhalb des Unterrichts so alles machen: Ganz bunt sei das Programm, erzählt Stefanie Graf, die gemeinsam mit ihren Kollegen Florian Ebbers und Holger Hahn die Organisation übernommen hat.

„Die Schulband spielt natürlich, unsere AGs zeigen Ausschnitte aus ihrem Programm aber es sind auch Schüler dabei, die zum Beispiel in der Musikschule oder im Sportverein aktiv sind.“ So breit gefächert sind denn auch die einzelnen Programmpunkte: Tanz von der AG der fünften und sechsten Klassen, klassische Musik am Flügel von Lisa aus der 8a, oder Akrobatik.

Schüler kümmern sich selbst um die Technik

Morgan ist der Gitarrist der Schulband am Geschwister-Scholl-Gymnasium Velbert. Während auf der Hauptbühne der Aula die Theatergruppen proben, spielt er – ohne Verstärker – vor sich hin. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

„Was die Mädchen da auf die Bühne bringen ist der Wahnsinn“, schwärmt Lehrerin Stefanie Graf. „Die Bewegungen, die Übungen – so etwas könnte ich nie.“ Doch nicht nur auf der Bühne zeigen die Gymnasiasten, was sie drauf haben. Auch hinter den Kulissen sind Schüler aktiv.

Etwa Robin aus der Q1. Der 17-Jährige sorgt gemeinsam mit sechs anderen Schülern für den richtigen Ton und die Beleuchtung. Robin ist seit drei Jahren dabei und ist begeistert: „Wir haben viel Freiraum, sind quasi auf uns gestellt. Das finde ich gut.“

GSG ist technisch „ganz gut aufgestellt“

Der Oberstufenschüler kennt sich aus, hat selbst zu Hause jede Menge Equipment: „Hier in der Schule sind wir ganz gut aufgestellt“, sagt er. Und meint die Technik. „Natürlich könnte es hier und da noch Besserungen geben“, fügt er lachend an. „Aber das ist ja immer so.“

Dennoch: Im Fundus des GSG gibt es tatsächlich jede Menge Technik. Die Lautsprecherboxen links und rechts der Bühne, Headsets für die Techniker, kabellose Mikrofone und zwei Bodenmikrofone für die Bühne. Die sind besonders empfindlich, daher gibt’s vor den Proben eine Ansage der Techniker: „Passt auf, wir haben nur zwei. Und die sind teuer.“

Schüler entwickeln Inhalte selbst

Dann geht’s weiter: Selina, die eine Musical-Schule besucht, singt. Währenddessen wärmen sich Alissa und ihre Großcousine im hinteren Teil der Aula auf. Die beiden 9.-Klässlerinnen werden tanzen. Hip Hop. „Wir sind immer dabei“, schwärmt die 15-Jährige.

„Wir lieben es zu tanzen. Und hier sind wir auch gar nicht nervös, wir kennen ja alle.“ Im Gegensatz zu anderen Auftritten mit der Tanzschule – etwa bei den Duisburger Tanztagen – „ist das hier ganz entspannt.“ Ihr Programm haben die beiden selbst zusammengestellt, sogar eigene Schritte entwickelt.

Schüler profitieren von den Auftritten vor Publikum

Velbert Hinter den Kulissen Die Theater-AGs am GSG leitet die Velberter Theaterpädagogin Alexandra Bongers. Während eines Schuljahres erarbeitet sie mit den Schülern Stücke, einzelne Szenen daraus gibt es dann bei den Kulturhappen zu sehen. Die Bühnentechnik wird stets aktualisiert, dabei helfen dem Birther Gymnasium auch Spenden, die während eines Jahres eingehen. Ausgestattet ist die Aula unter anderem mit diversen Scheinwerfern, Boxen (zusätzlich zu den Deckenlautsprechern) und verschiedenen Mikros.

„Die Auftritte geben den Schülern eine ganze Menge“, hat Lehrerin Stefanie Graf festgestellt. „Es gibt welche, die sind immer sehr still und zurückhaltend, aber auf der Bühne gehen die richtig aus sich raus“, freut sie sich. „Und generell sind die Auftritte gut für das Selbstbewusstsein.“

Auf der Bühne wird inzwischen umgebaut, die nächste Theatergruppe ist dran. Während die Schüler ihre Requisiten aufbauen, sortieren die Techniker noch ein paar Kabel. Morgan, der Gitarrist der Schulband, sitzt verträumt am Rand der Bühne, spielt ohne Verstärker vor sich hin. Nur noch wenige Stunden bis zum Auftritt. Die Schüler sind bereit.