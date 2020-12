Velbert: Kein Böllerverbot in der Silvesternacht

Das Feuerwerk an Silvester wird in diesem Jahr eher sehr bescheiden ausfallen.

Velbert. Wer noch Böller hat, darf das neue Jahr laut begrüßen. Zu kaufen gibt es Knaller und Raketen in diesem Jahr allerdings nicht.

In Velbert gibt es an Silvester nach Auskunft des Ordnungsamtes kein Böllerverbot. Zu kaufen gibt es das Feuerwerk allerdings nicht: Um die Notaufnahmen der Kliniken zum Jahreswechsel zu entlasten, haben sich Bund und Länder auf ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern und Böllern vor Silvester geeinigt. Wer noch Raketen oder Knaller aus dem vergangenen Jahr hat, darf die allerdings benutzen. In Gruppen zusammenstehen ist nicht erlaubt.

Grundsätzliche Kontaktbeschränkungen

Und auch die große Party darf es nicht geben. Am Silvester- sowie am Neujahrstag gelten - anders als an den Weihnachtsfeiertagen - die grundsätzlichen Kontaktbeschränkungen: Das heißt, dass private Zusammenkünfte auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Fall auf maximal fünf Personen beschränkt werden. Kinder bis 14 Jahren zählen bei der Berechnung nicht mit.

Feuerwehr und Polizei appellieren

Die Gewerkschaft der Polizei und die Feuerwehrgewerkschaft richten einen dringenden Appell an die Bürger: „Halten Sie sich weiter an die Regeln und verursachen Sie keine unnötigen Einsätze für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Damit schützen Sie die, die sie schützen.“, betonen Andreas Jedamzik von der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft und Patrick

Schlüter von der Gewerkschaft der Polizei.

Warnung vor illegalen Böllern

Gerade durch Verstöße gegen das Feuerwerksverbot könnten neue Belastungen auf die Einsatzkräfte und das gesamte Gesundheitssystem zukommen.

"Sowohl Verletzte durch Feuerwerkskörper, die vom Rettungsdienst und in den Kliniken versorgt werden müssen, als auch Kollegen, die durch Angriffe mit Feuerwerkskörpern verletzt werden und zeitweise nicht mehr dienstfähig sind, können wir aktuell überhaupt nicht gebrauchen," heißt es weiter.

"Bitte unterlassen Sie das Abbrennen von illegalen oder selbst gebauten Feuerwerkskörpern, denn es ist gefährlich und strafbar," appellieren beide. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.