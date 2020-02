Velbert: Kinder feiern Karnevalssitzung im Sportzentrum

Velbert Die Karnevalsumzüge

Das Motto der diesjährigen Karnevalssession lautet „Karneval für Jecken in Velbert an allen Ecken“ und dementsprechend finden auch in allen drei Velberter Stadtbezirken die jährlichen Karnevalsumzüge statt.

In Langenberg geht es Tulpensonntag – am 23. Februar – um 11.11 Uhr los, in Tönisheide am selben Tag um 13.11 Uhr. Der Rosenmontagszug in Velbert-Mitte startet am 24. Februar um 14.11 Uhr. Alle Züge fahren die gewohnte Routen.