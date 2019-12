Velbert: Kochbuch mit Tipps von Sascha Stemberg wird verlost

Sternekoch Sascha Stemberg aus Velbert-Neviges hatte großen Spaß an seinem Beitrag für das ungewöhnliche Kochbuch „Koch was draus“.

Neviges. Sternekoch Stemberg aus Velbert gilt als einer der besten seiner Zunft in NRW. Die WAZ verlost nun das Kochbuch, an dem er sich beteiligt hat.

Er gilt als einer der besten Köche in NRW, überzeugt reihenweise Gourmet-Kritiker und verteidigt souverän seinen Michelin-Stern. Doch auch für ein Genie am Herd gibt es noch „echte Herausforderungen“, wie Sascha Stemberg sagt. In dem außergewöhnlichen Kochbuch „Koch was draus! Was Spitzenköche aus fünf Zutaten zaubern“ ist auch der sympathische Sternekoch des Restaurants Stemberg an der Kuhlendahler Straße vertreten. Weitere Spitzenköche aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz verraten, wie man aus fünf Grundzutaten plus zwei Bonus-Zutaten pro Rezept ein ganzes Menü zaubert.

Der Sternekoch mag Gurken

„Das Bodenständige und Einfache, das so gut ist, dass es überrascht“ – so ist Sascha Stembergs Kapitel überschrieben. Das Credo gefällt dem Sternekoch: „Ich bin ja ein Purist, lasse gern die Lebensmittel für sich sprechen. Aber das hier, das war schon ein anspruchsvolles Projekt und eine große Herausforderung.“ In seinen drei Rezepten heißen die Hauptzutaten Salatgurke, Gewürzgurken, Dill, Hafer-Crunchy und Ziegenfrischkäse. Warum gerade Gurke? Der Sternekoch lächelt: „Weil ich Gurke einfach mag. Und Gurke und Dill, das geht immer.“

Projekt zwang zur Disziplin

Sein Menü-Vorschlag: Gurkentatar mit Ziegenfrischkäse und knusprigem Hafer als Vorspeise, dann ein geeistes Gurkensüppchen mit Smörrebröd und geräuchertem Saibling als leichten Zwischengang und als überraschendes Dessert ein süß-saurer Gurkensalat mit Ziegenkäse und Hafercrunch. Was dem Sternekoch auch wichtig ist an seinen Rezepten: Alle Zutaten sind sehr leicht einzukaufen: „Hafercrunch gibt es in jedem Reformhaus oder auch Supermarkt.“ Überhaupt mag er das Süße-Säure-Spiel, daher auch die Idee, ein Dessert mit Gurken, Dill und eben etwas Süßem zu kreieren. Doch, das Zaubern mit fünf Grund,- und zwei Bonus-Zutaten, das habe großen Spaß gemacht. „Aber man musste sich schon sehr disziplinieren. Mal eben ein Schuss Olivenöl rein, das ging dann eben nicht.“

Bücher werden verlost

Jedes Kapitel der zehn Starköche enthält drei Rezepte, dazu gibt es viele Tricks und Kniffs, die nur Profis kennen. Das mehr als 200 Seiten starke Buch, herausgegeben von Stefanie Hiekmann, ist zudem reich bebildert, die Fotos machen die Rezepte noch anschaulicher. Mit ein wenig Glück können WAZ-Leser ein Exemplar „Koch was Draus!“ gewinnen: Einfach heute (12. Dezember) anrufen unter 01378 906971 (0,50 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, höherer Mobilfunktarif).