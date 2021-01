Velbert: Kreis Mettmann meldet 22 weitere Corona-Tote

Kreis Mettmann. Dem Kreisgesundheitsamt wurden einige Verstorbene aus den vergangen zwei Wochen nachgemeldet. Mittlerweile 322 Todesopfer im Kreis,

Im Kreis Mettmann sind 22 weitere Menschen, die mit Corona infiziert waren, verstorben, darunter auch drei Velberter. Der Kreis weist allerdings darauf hin, dass es eine Reihe von Nachmeldungen gegeben hat, die bis zu zwei Wochen zurückreichen.

Verstorben sind zwei 77-jährige Männer aus Haan, ein 83-jähriger Mann aus Heiligenhaus, zwei Frauen (84 bzw. 96 Jahre) und ein Mann (78 Jahre) aus Hilden, drei Männer (71, 79 bzw. 91 Jahre) aus Langenfeld, zwei Frauen (69 bzw. 84 Jahre) und drei Männer (76, 87 bzw. 91 Jahre) aus Mettmann, eine 89-jährige Frau und ein 84-jähriger Mann aus Ratingen, eine 84-jährige Frau und zwei Männer (84 bzw. 87 Jahre) aus Velbert sowie drei Frauen (87, 90 bzw. 93 Jahre) aus Wülfrath. Verstorbene zählt der Kreis damit bislang insgesamt 322.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut offizieller Meldung des Landeszentrums Gesundheit NRW bei 98,2. Allerdings weist das Kreisgesundheitsamt darauf hin, dass die heute vom LZG veröffentlichte Inzidenz auf vermutlich technisch bedingt unvollständigen Daten beruht. Die tatsächliche Inzidenz ist gegenüber dem Vortag (139,4) zwar zurückgegangen, dürfte aber immer noch bei etwa 120 liegen.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1026 (Vortag: 1182)Infizierte, davon in Erkrath 65, in Haan 62, in Heiligenhaus 72, in Hilden 156, in Langenfeld 74, in Mettmann 118, in Monheim 71, in Ratingen 150, in Velbert 209 (Vortag: 245) und in Wülfrath 49. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.