Velbert: Landestheater fesselt mit „Sandmann“ das Publikum

Weg mit dem drögen Muff einer gymnasialen Deutschstunde, wenn es um klassische Literatur geht, und im Besonderen um die Romantische mit ihrer lyrischen und so anders klingenden Sprache. Damit die schulische Beschäftigung mit diesem Sujet nicht zum Trauma wird, zeigt das Westfälische Landestheater in der Vorburg von Schloss Hardenberg mit der gelungenen Inszenierung der Erzählung „Der Sandmann“ von E.T.A Hoffmann eine saftige und heilsame Alternative auf. Die Lust auf romantische Sprachwerke muss nicht mit Nathanael sterben. In dieser sowohl intelligenten als auch bildstarken kleinen Versuchsanordnung, die als Klassenzimmerstück konzipiert, auch im Fokus einer Studiobühne glänzt, gelingt es allen voran dem physisch unglaublich präsenten Darsteller Maximilian von Ulardt als Nathanael die nahezu unbändige Lebendigkeit, die dem 200 Jahre alten Text innewohnt, mitreißend zu erzählen.

Hohe Schauspielkunst

Velbert Begleitmaterial für Interessierte Begleitmaterial für den Deutschunterricht und für Interessierte stellt das Westfälische Landestheater Castrop auf seiner Homepage als PDF-Download zur Verfügung auf: westfaelisches-landestheater.de/theaterpädagogik/materialmappen. In NRW gibt es vier Landestheater: das Westfälische Landestheater in Castrop, das Landestheater Detmold, das Landestheater Burghofbühne in Dinslaken und das Rheinische Landestheater in Neuss.

Auf seiner wilden Reise durch die Psyche des jungen Studenten ist er als Schauspieler auf das Äußerste gefordert, sich von jetzt auf gleich selbstzerfetzend auf Tisch und Boden zu werfen oder schwelgerisch-romantische Liebesverse zu schmachten. Mit Präzision und sympathischer Bravour bewältigt von Ulardt jeden Switch in Situations- und Figurenwechsel, geht hin und wieder kurz auf fragende Distanz und dann wieder voll in der jeweiligen Rolle auf. Sein feuriges Spiel unterstreicht das Bild eines schizoiden Geistes mit zwanghaft manischen und voyeuristischen Zügen und Hang zum Fetisch. Zur Vorbereitung seines schauspielerischen Ausdrucks konnte der gebürtige Tübinger als Spross einer Psychologenfamilie seinen Background fachlich zu Rate ziehen, wie er im Nachgespräch zu Protokoll gab. In jeder Hinsicht also eine Idealbesetzung. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Meilensteine der Literaturgeschichte

Und plötzlich sitzt die Hauptfigur mitten im Publikum: Maximilian von Ulardt ging in der Rolle des Nathanael voll auf. Foto: Socrates Tassos / Funke Foto Services

Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns vielschichtige und fantastische Schauergeschichten bieten ein weites Interpretationsfeld und sind Meilensteine der Literaturgeschichte, weshalb er zu Recht auf dem Lehrplan steht. Dramaturgin Sabrina Klose hat gemeinsam mit Regisseurin Jolanda Uhlig eine 60 minütige, kongeniale und schlanke Spielfassung der Erzählung „Der Sandmann“ geschaffen, die sich auf das Psychogramm der gepeinigten Seele des jugendlichen Nathanael fokussiert, und damit den Kern der Geschichte herausgeschält. Eins der großen begleitenden Themen ist im Bühnenbild direkt abgebildet. Die Augen als Fenster der Seele. Auf der Bühne ist er umringt von starrenden Augäpfeln, die Nathanael von außen anstarren, und durch die er von innen heraus starrt, gleich dem ständigen Beobachten und Beobachtet werden auf digitalen Netzwerkplattformen, die ihm letztlich die gesunde Sichtweise auf die schönen Dinge rauben.

Raum für die Fantasie des Zuschauers

Die schwarzen Augenhöhlen im Bildnis der geliebten Clara und der gleichfalls geliebten beweglichen Schaufensterpuppe Olimpia markieren den Höhepunkt gruseliger Düsternis. Alle Details von Audioeinspielungen, Liveton und Ausstattung waren durchdacht und wirkungsvoll inszeniert, ästhetisch wohlplatziert und ließen noch Raum für die Fantasie des Zuschauers. Der geniale Clou der Aufführung ist, dass sie Lust auf mehr macht. Die wohldosierte Mischung der Mittel verschafft einen außerordentlich gelungenen Zugang, künstlerisch überzeugend und auf hohem Niveau, physisch greifbar, emotional nachvollziehbar für die moderne Lebensrealität, gleichzeitig in Kostüm und Sprache dem Ursprung treu bleibend. Bravo!