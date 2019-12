Langenberg. In Velbert-Langenberg stehen mehr als 100 Darsteller auf der Bühne im evangelischen Gemeindezentrum. Das Weihnachtsmusical ist ein voller Erfolg.

Velbert-Langenberg: Weihnachtsmusical in der Gemeinde

„Die Mutter aller Musicals ist hier in Nierenhof“, damit fasst Pfarrer Dirk Scheuermann zusammen, was mehr als einhundert kleine und große Sänger, Schauspieler und Musiker sowie Techniker auf die Bühne der Evangelischen Kirche Nierenhof bringen. In diesem Jahr ist es das Musical „Der Himmel kommt zu uns“.

„Schaut euch doch das Elend auf der Erde an“, die Engel im Himmel haben gehört, dass Gott auf die Erde hinabsteigen möchte und üben bereits fleißig Singen. Auf der Bühne werden rechts das arbeitende Volk, links die coole, sonnenbebrillten Steuereintreiber dargestellt. Als die Bauern kreischend fliehen, stellt sich erste Gänsehaut beim Publikum auf. Die Stühle in der Mehrzweckhalle sind allesamt an vier Terminen besetzt.

Chor und dargestellte Szenen berühren

Auf der Erde gibt es Zweifel an dem Versprechen, dass Gott gegeben haben soll: „Hoffen, weiter hoffen, warten, weiter warten. Nein, ich gebe niemals auf.“ Der Chor und die Szenen berühren, Tanz- und Gesangssoli, kleine witzige Sätze geben die Würze und sorgen dafür, dass es keinen Moment langweilig wird. Die Szenerie wechselt wieder in den Himmel, wo die Engel mit Plakaten demonstrieren und rappen, dass „jetzt die Zeit“ sei.

„Gott tu was!“ und mit dem – von der Band selbst geschriebenen – Rap fordern die Engel ihren Chef zum Handeln auf. Währenddessen bricht das desillusionierte junge Paar auf in Richtung Bethlehem. In einem Schlafsaal sitzt Ava, die unfreundlich das Geschehen kommentiert. Mit dem beeindruckenden Schattenspiel erfährt Maria von ihrer Schwangerschaft. Ava mobbt und sät böses Blut. Jetzt dürfen die Egel den Menschen verkünden, dass Gott auf die Erde kommt.

Parkplatzeinweiser auf Inlineskates

Auf Inlineskates düsen die Parkplatzeinweiser zu flotten Rhythmen und gleißendem Licht durch die Stuhlreihen des Saals, kreisen auf der Bühne. Als nach dem Tanz in Großbuchstaben Betlehem auf den T-Shirts zu lesen ist, geht ein Raunen durch die Zuschauer. Schwarzlichttheater, Schattenspiel, Lichteffekte und Leinwandeinsätze: Das Musical in Nierenhof zeigt multimedial und modern eine mehr als 2000 Jahre alte Geschichte, die mitreißend inszeniert ist.

Über die Lautsprecher erleben die Zuschauer die Geburt Jesu, dessen Ankunft deutlich gemacht wird, als ein Säuglings zu schreien beginnt. Die Hirten laufen suchend durchs Publikum, während Cowboys den puren Stress tanzen und ein Lämmchen zur Bühne tragen. Alle reden vom Stress, von der vielen Arbeit und am Feuer kommt bei den Hirten die Sinnfrage hoch, sprechen vom Ausgebrannt sein, niemand kümmert sich.

Erwachsene Sänger unterstützen den Schlussgesang

Dann ist Gott da: „Guck mal, Gott so klein. Der Friede hier und hier... voll!“ Auch Ava heilt und das Halleluja, vollstimmig mit Erwachsenenunterstützung, dringt als Lobpreislied in den letzten Winkel des Saals, in dem mit tosendem, nicht endenden Applaus die Leistung aller gewürdigt wird.

Es ist jedes Jahr die gleiche Geschichte, dennoch bleibt sie in Nierenhof spannend, jedes Jahr aufs Neue. Mal aus Sicht der Engel, aus Sicht von Maria, Josef und den Weisen, einmal sogar aus Sicht einiger Mäuse, die auf dem Feld von Bethlehem lebten. Der Kern als Weihnachtsbotschaft bleibt: „Jesus ist in die Welt gekommen, um uns zu erlösen.“

