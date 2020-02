Velbert: Langenhorst hat ein neues Hahnenkönigspaar

Im Karneval gibt es viele für Außenstehende ungewöhnliche Traditionen, eine davon ist mit Sicherheit das jährliche Hahneköppen der KG Grün-Weiß Langenhorst. Ursprünglich stammt der Brauch aus dem 16. Jahrhundert, bei den Mitgliedern der Grün-Weißen ist dieser Brauch einige Jahre nach der Vereinsgründung entstanden. „Fast 50 Jahre jetzt, vielleicht haben wir heute auch 50-jähriges Jubiläum, aber da sind wir uns auch nicht ganz sicher.“, erzählt Marc Ratajczak, Präsident des Karnevalvereins.

Ziel des Brauchs ist es, einem geschlachteten Hahn mit einem Schwert den Kopf abzuschlagen. Derjenige, der den entscheidenden Schlag ausführt wird für das nächste Jahr der Hahnenkönig des Vereins. Im Anschluss an das Hahneköppen findet jedes Jahr die Krönungsfeier statt. „Auf der Krönung mit karnevalistischem Programm bekommt das neue Hahnenkönigspaar die Insignien durch das Stadtprinzenpaar überreicht.“, erklärt Marc Ratajczak.

Jeder kann Hahnenkönig werden

Am Sonntag vor Rosenmontag war es dann wie jedes Jahr wieder so weit. Im Gemeinschaftshaus der Siedlergemeinschaft Langenhorst trafen sich die Vereinsmitglieder, um zu bestimmen, wer für das nächste Jahr ihren Verein als Hahnenkönigspaar repräsentieren soll. Bei dem schlechten Wetter draußen versammelten sich die Besucher aber lieber drinnen im warmen, um das Geschehen auf dem Hof vom Fenster aus zu beobachten.

„Grundsätzlich darf jeder Hahnenkönig werden“, so Ratajczak. In erster Linie seien aber natürlich die Vereinsmitglieder prädestiniert dafür. So durften sich am Sonntag unter anderem auch Dennis Fülling als Präsident des Festausschusses und der amtierende Velberter Stadtprinz Markus Versteegen versuchen. Das Rennen um die Feder gewann am Ende Markus Pätzold, zu seiner Königin kürte er seine Frau Tina. „Wir freuen uns, das gewonnen zu haben.“, sagen die beiden. „Es ist eine schöne Aufgabe den Verein repräsentieren zu dürfen.“, ergänzt Tina Pätzold. Die beiden Karnevalisten sind die Großeltern der diesjährigen Kinderprinzessin, auch darauf seien sie sehr stolz, erzählen sie.

Buntes Programm beim Krönungsabend

Beim Krönungsabend wurde es noch einmal richtig voll auf der kleinen Bühne im Gemeinschaftshaus. Das Velberter Stadtprinzenpaar nahm die Inthronisierung des Hahnenkönigpaares vor. Rund um das königliche Geschehen gab es ein buntes karnevalistisches Programm. Das Kinderprinzenpaar war zu Besuch und hatte bei den Langenhorstern einen ihrer letzten Auftritte, die Garden des Karnevalsvereins führten ihre Sessionstänze auf und zum Abschluss gab die Männertanzgruppe „Die Zünftigten“ unter großem Gekreische der Damen im Publikum ihren Sessionstanz zum Besten.