Langenhorst ist der beliebteste Stadtteil in Velbert. Das ergab der große WAZ-Stadtteilcheck. Die Langenhorster gaben ihrem Quartier die Bestnote 1,51. Am schlechtesten schnitt Velbert-Mitte mit einer Gesamtnote von 3,04 ab.

Vom 2. bis zum 31. Januar hatten die Bürgerinnen und Bürger Velberts die Möglichkeit, an der WAZ-Studie teilzunehmen und ihr Wohnumfeld bzw. ihren Stadtteil zu bewerten. 1426 Velberter haben an der Befragung teilgenommen und die 13 Fragen gemäß Schulnoten, von sehr gut (1) bis ungenügend (6) bewertet. Der Fragebogen wurde im Lokalteil ihrer Zeitung veröffentlicht und konnte ausgefüllt postalisch an die WAZ geschickt werden oder online unter www.waz.de ausgefüllt werden.

Der Ex-Bürgermeister vergibt ein Sehr gut

Die Ergebnisse der Befragung geben ein gutes Bild über die Meinungen der Bewohner zu ihrem Stadtteil wieder. 97 Langenhorster (-innen) beantworteten unsere Fragen. Auf die Frage „Welche Gesamtnote geben Sie Ihrem Stadtteil“ wurde Langenhorst im Durchschnitt mit 1,51 bewertet. Auch der ehemalige Bürgermeister und CDU- Bundestagsabgeordnete Heinz Schemken, der seit 1938 in Langenhorst wohnt, gibt „seinem“ Stadtteil die Note „sehr gut“.

Das Besondere an Langenhorst ist seiner Meinung nach die gute Nachbarschaft und ein sehr ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl der Langenhorster untereinander. Dies zeigt auch unsere Befragung. Die befragten Langenhorster vergaben im Durchschnitt die Note 1,77 für das Gemeinschaftsgefühl in ihrem Stadtteil. Langenhorst hat sich in den letzten Jahren verjüngt. Immer mehr jüngere Familien finden hier ein Zuhause. Sowohl die jungen Eltern, als auch alt eingesessene Langenhorster engagieren sich.

Ein familienfreundlicher Stadtteil

„Sie pflegen eine außergewöhnliche Nachbarschaft, wie man sie selten noch erlebt. Auf den Straßen ist Leben wie seit Jahren nicht mehr“, so Heinz Schemken. Langenhorst ist familienfreundlich. So gibt es in dem Stadtteil einen katholischen und einen evangelischen Kindergarten. Spielplätze und verkehrsberuhigte Bereiche laden die Kinder zum Spielen unter freiem Himmel ein.

Lutz Hegemann, der Vorsitzende der Siedlergemeinschaft Langenhorst, weist ebenfalls auf die relativ hohe Fluktuation in dem Stadtteil hin, was zu einem immer geringeren Durchschnittsalter in Langenhorst führt. Auch die Mitglieder in der Siedlergemeinschaft werden immer jünger. Die Mitgliederzahl liegt seit Jahren bei ca. 350. Es gelingt der Siedlergemeinschaft durch attraktive Veranstaltungen im Gemeinschaftshaus auch die Neu-Langenhorster zu einem starken Engagement in ihrem Stadtteil zu motivieren. „Ohne das Engagement der Langenhorster wären unsere Veranstaltungen im Gemeinschaftshaus gar nicht möglich“, so Hegemann.

Ein äußerst beliebtes Quartier

Dieses Gemeinschaftsgefühl zeichnet diesen Stadtteil aus. Linda Voigt, Vorstandsmitglied bei der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Langenhorst, bringt es auf den Punkt: „Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch in Langenhorst wohnen wollen. Als mein Mann und ich uns vor 15 Jahren entschlossen, ein Haus zu kaufen, war in Langenhorst leider kein Haus zu bekommen.“ Sie ist dem Stadtteil durch den Karnevalsverein eng verbunden und schätzt seine Vorzüge. Sie wohnt mit ihrer Familie in Velbert Mitte.