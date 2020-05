Velbert: Mann wird bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Velbert. 26-Jähriger bricht durch Fabrikdach. Rettungshubschrauber bringt den Verunglückten in ein Krankenhaus.

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Samstagnachmittag ein 26-jähriger Velberter. Der Mann ist durch das Dach eines Gewerbegebäudes an der Dürerstraße gebrochen und rund vier Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verunglückten in ein Krankenhaus.

Der Velberter Rettungsdienst wurde um 16.10 Uhr alarmiert und rückte mit Notarzt und Rettungswagen aus, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Wie sich herausstellte, hatte der 26-Jährige bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Mit dem Rettungswagen zur Hubschrauberlandestelle

Der Notarzt aus Velbert kümmerte sich gemeinsam mit dem aus Duisburg eingeflogenen Kollegen und der Besatzung des Velberter Rettungswagens um die Erstversorgung des Mannes. Der Velberter wurde, nachdem sein Zustand stabilisiert war, im Rettungswagen zur Landestelle des Helikopters an der Poststraße gebracht.

Wieso sich der Mann auf dem Dach des Gebäudes befand und wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.