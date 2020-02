Velbert: Mann wollten mit falschem TÜV-Bericht Auto anmelden

Velbert. Mitarbeiterin des Straßenverkehrsamtes kam dem 20-Jährigen auf die Schliche. Die Polizei entdeckte auch gefälschte Kennzeichen.

Mit gefälschten Papieren hat ein 20-jähriger Velberter versucht, ein Auto im Straßenverkehrsamt Mettmann anzumelden. Eine aufmerksame Mitarbeiterin schöpfte Verdacht. Gegen den Velberter wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Am vergangenen Freitagmorgen wollte der junge Mann ein abgemeldetes Fahrzeug an- beziehungsweise umzumelden. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Amtes hatte jedoch Zweifel an der Richtigkeit der vorgelegten TÜV-Berichte. Bei der Nachfrage bei der Prüfstelle bestätigte sich sehr schnell der Verdacht, dass es sich bei den vorgelegten Urkunden um Fälschungen handelte. Deshalb wurde sofort die Mettmanner Polizei informiert. Die gefälschten Urkunden wurden sichergestellt.

Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch

Der 20-jährige Velberter und das Fahrzeug wurden überprüft. Dabei stellte die Polizei fest, dass an dem am Wohnort des Anmelders geparkten VW Polo Kennzeichen angebracht waren, die nicht zum Fahrzeug gehörten. Diese Kennzeichen wurden bereits im Jahr 2016 als gestohlen gemeldet und lagen zur polizeilichen Fahndung ein. Die Kennzeichen wurden deshalb als Beweismittel und für weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen sichergestellt.

Gegen den 20-jährigen Velberter, wie auch gegen einen mittlerweile ebenfalls tatverdächtigen 20-jährigen Komplizen aus Wuppertal, hat die Polizei inzwischen mehrere Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch sowie des Verdachts eines Kennzeichendiebstahls eingeleitet