Velbert: Marc Real sucht Menschen, die Platt sprechen

Marc Real sucht auch in Velbert Menschen, die noch Platt sprechen können. Er arbeitet an einem Wörterbuch über Bergisch Platt.

Velbert. Bergisch Platt ist die Leidenschaft des 21-Jährigen. Vom Heimatministerium hat er jetzt Fördergeld für sein Forschungsprojekt bekommen.

Marc Real hat eine außergewöhnliche Leidenschaft, erst recht für sein Alter. Der 21-Jährige beschäftigt sich in seiner Freizeit mit dem Bergischen Platt und das schon seit zehn Jahren. Mittlerweile hat er eine eigene Internetseite und bekommt finanzielle Förderung vom NRW-Heimatministerium. Der junge Mann, der in Kettwig wohnt, sucht nun in Velbert noch Menschen, die Platt sprechen können.