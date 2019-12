Velbert: Mit Gedichten und Geschichten ins Weihnachtsfest

Heute ist Weihnachten und auch diejenigen, die schon oft das Fest der Geburt Jesu gefeiert haben, freuen sich auf die Weihnachtstage. Welche Möglichkeiten zu Feiern haben aber Senioren, die im Heim wohnen? In der Alloheim Senioren-Residenz „Haus Bergisch Land“ ist schon die Adventszeit von der Vorfreude auf Weihnachten geprägt: „Es gibt jedes Jahr im Haus bei uns einen Wintermarkt“, erzählt Ursula Broekmann, Leiterin des Sozialen Dienstes, „dieses Jahr hatten wir 17 Stände, wo man kreative Basteleien oder Leckereien wie Waffeln oder Grünkohl kaufen konnte.“ Die 130 Bewohner konnten außerdem mit Schülern der Förderschule singen oder ein Beethoven-Weihnachtskonzert im Haus besuchen.

Ein Geschenk von der Hausleitung

Die Weihnachtsfeiern der einzelnen Wohnbereiche fanden dann schon in der Woche vor Weihnachten statt, an Heiligabend selbst gibt es noch ein gemütliches Beisammensein am Vormittag: „Das organisieren die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes, es gibt ein Frühstück, es wird gesungen und Glühwein gibt es auch“, berichtet Ursula Broekmann, „wir stimmen alle aufs Fest ein.“ Zwischen 20 und 30 Bewohner werden dann von ihren Angehörigen abgeholt, andere feiern mit Verwandten in der Residenz. „Und natürlich bekommt jeder von der Hausleitung ein Geschenk, Damen etwas anderes als Herren.“ Was es gibt wird natürlich noch nicht verraten, in den vergangenen Jahren freuten sich die Bewohner aber beispielsweise über Nacken- oder Körnerkissen. Das Essen an Heiligabend ist ein Klassiker: Es gibt Kartoffelsalat mit Würstchen.

Senioren mögen es zu Weihnachten gern klassich, so auch in den Seniorenheimen. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa-tmn

Baum im Betreuungsraum wird geschmückt

Genau dieses Gericht haben sich auch die Senioren gewünscht, die im Domizil Burgfeld in Neviges wohnen - dort gab es das beliebte Essen allerdings schon bei der Weihnachtsfeier der 59 Bewohner am dritten Adventswochenende. „Wir zelebrieren das Fest“, erzählt Yvonne Macura, Leiterin des Sozialen Dienstes, mit einem Lächeln. „An Heiligabend wird ein Betreuungsraum mit vielen Lichtern hübsch geschmückt, es gibt am späten Nachmittag Gedichte und Geschichten zu hören und alle können an einem großen Tisch Platz nehmen.“ Gott sei Dank würden aber auch einige Bewohner von Verwandten abgeholt – „es ist schön, wenn die Senioren noch gut familiär eingebunden sind“.

Abwechslungsreicher Advent

Auch der Advent war im Domizil Burgfeld schon abwechslungsreich: Die jungen Besucher sangen nicht nur den Senioren etwas vor, sondern bekamen im Gegenzug auch von den alten Herrschaften etwas vorgetragen: „Zum Beispiel „Alle Jahre wieder“, damit haben wir angefangen“, erinnert sich Macura. Geschenke gibt es auch hier, eine kuschelige Fleecedecke wird im kommenden Jahr für warme Füße sorgen.

Velbert 3,4 Millionen sind pflegebedürftig Im Dezember 2017 waren in Deutschland 3,41 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI). Knapp ein Viertel (24 % oder 0,82 Millionen Pflegebedürftige) wurde in Pflegeheimen vollstationär betreut. Ende 2017 waren 81 % der Pflegebedürftigen 65 Jahre und älter, mehr als ein Drittel (35 %) war mindestens 85 Jahre alt. Die Mehrheit der Pflegebedürftigen war weiblich (63 %).

Nur zwei Senioren blieben zum Jahreswechsel wach

Und selbstverständlich folgt auf Weihnachten Silvester – lange aufbleiben wollen aber nur ganz wenige der Heimbewohner. „Deswegen gibt es abends Musik und eine kleine Feier, aber nicht länger als bis 18 Uhr“, erzählt Macura. Ähnlich sieht es in der Senioren-Residenz „Haus Bergisch Land“ aus, dort gibt es nachmittags Sekt und Wachsgießen, „viele Bewohner gehen dann früh zu Bett“, so Broekmann. „Letztes Jahr sind bei uns zwei Senioren tatsächlich bis um 12 aufgeblieben.“, erinnert sich Yvonne Macura, „die sind dann um Mitternacht mit unserem Pflegepersonal warm eingepackt auf die Terrasse gegangen und haben sich das Feuerwerk angesehen. Unser Haus steht ja auf dem Berg, da hat man eine tolle Aussicht.“

Ganz egal also ob geruhsam oder mit viel Gesellschaft: Weihnachten und Silvester können auch im Seniorenheim gut gefeiert werden.