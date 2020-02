Velbert: Nur ein Lebensmittelhändler bietet Lieferservice

Drängeleien an der Supermarktkasse und volle Einkaufstaschen schleppen – viele Menschen lassen sich inzwischen lieber ihre Lebensmittel nach Hause liefern, als noch selbst einkaufen zu gehen. Gerade für ältere Menschen ist der Service bedeutend. In anderen Produktbereichen, bei Kleidung oder technischen Geräten beispielsweise, ist die Bestellung von Zuhause aus bereits seit längerem üblich.

Auch in Apotheken sei der sogenannte Botendienst mit vorausgehender Beratung eine Leistung, die schon lange vor dem Zalando-Zeitalter angeboten wurde, bestätigt Dr. Stefan Derix, Geschäftsführer der Apothekerkammer Nordrhein.

Restaurants und Fast-food-Ketten

In Velbert scheinen die Supermärkte den Trend zum Service an der Haustür jedoch noch nicht wahrgenommen zu haben. Während sich Restaurants und Fast Food-Ketten schon lange dem Liefertrend beugten, springen Supermärkte in Velbert nicht oder nur sehr langsam darauf auf. Von allen Supermarkt-Filialen in Velbert, ist das EDEKA Center „Hundrieser“, Sontumer Str. 73, der einzige Supermarkt mit Lieferangebot. Die Kunden müssen jedoch vor Ort sein, um die Waren auswählen und können sie gegen einen Aufpreis anschließend nach Hause liefern lassen. Ein überraschendes Ergebnis, wenn man das Angebot in anderen Städten zum Vergleich zieht.

Getränkemärkte sind schon weiter

Die Getränkemärkte Velberts sind in der Hinsicht schon weiter – nicht alle, aber viele – liefern gegen Aufpreis. Das müssen sie auch, denn die Konkurrenz aus dem Netz lässt nicht auf sich warten: Lieferanten wie Flaschenpost liefern ohne Aufpreis und nehmen das Leergut direkt wieder mit.

Biohöfe liefern Gemüsekisten an die Haushalte. Foto: André Hirtz / André Hirtz / FUNKE Foto Services

Wer für seine Lebensmittel gar nicht mehr in den Laden möchte und direkt online bestellen will, hat jedoch auch in Velbert ein paar Möglichkeiten: Bei EDEKA 24 und Netto ist eine Online-Bestellung und Lieferung von Lebensmitteln möglich. Leicht verderbliche Lebensmittel sind von dem Angebot ausgeschlossen – Produkte wie Nudeln, Konserven, Brot- und Süßwaren sind jedoch kein Problem. Bei EDEKA 24 lassen sich die Lebensmittel gegen einen Versandpreis von knapp fünf Euro und einem Mindestbestellwert von zehn Euro liefern, bei Netto ist die Lieferung ab einem Bestellwert von 50 Euro sogar kostenfrei. Auch bei Lidl, Aldi und Penny lässt es sich online bestellen – Haushalts-, Drogerieartikel und vieles Weiteres – so gut wie alles außer Lebensmittel.

Gemüsekisten vom Biohof

Und wer frisches Gemüse in Bioqualität haben möchte, kann sich von den Biohöfen bedienen lassen. Sie liefern beispielsweise frisch ab Hof frisches Biogemüse, Bio-Obst und auch andere Bioartikel frei Haus oder ins Büro. Es können regelmäßige Lieferungen erfolgen oder auch einmalig und spontan.

Wenn man hingegen einen großen Tiefkühlschrank hat, kann man sich auch an Lieferdienste von Tiefkühlkost wenden, die Gefrorenes direkt an die Haustür liefern.

Velbert Essen auf Rädern Wer nicht mehr selber kochen will oder auch kann, für den gibt es auch in Velbert das Angebot „Essen auf Rädern“. Hier gibt es laut Stadt Velbert zwei Anbieter. Zum einen die Awo, an die sich Interessenten per Mail wenden können: ear@awo-velbert.de. Oder die Landhausküche von apetito, das Angebot gibt es im Netz www.landhaus-kueche.de.

Für frische, verderbliche Lebensmittel müssen Velberter also weiterhin in die Läden, aber immerhin lässt sich so gut wie alles Andere nach Hause liefern.