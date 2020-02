Velbert: Opel schleudert nach Zusammenprall gegen Laterne

Die Polizei rückte am Donnerstag zu einem Unfall auf der Wülfrather Straße in Tönisheide aus.

Neviges. Glück im Unglück hatte eine Velberterin (29) am Donnerstag in Tönisheide: Bei einem spektakulären Unfall erlitt sie nur eine Handverletzung.

Riesiges Glück hatte eine 29 Jahre alte Velberterin, die bei einem spektakulären Unfall am Donnerstag, 20. Februar, in Tönisheide nur leicht verletzt wurde. Gegen 14.10 Uhr fuhr ein 46-jähriger Wülfrather mit seinem Mercedes über die Reuterstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah er dann beim Linksabbiegen in die Wülfrather Straße den Opel der 29-Jährigen, die gerade über die Wülfrather Straße in Richtung Wülfrath unterwegs war und Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Fahrerin erlitt Handverletzung

Der Aufprall war dermaßen heftig, dass der Opel der Velberterin von der Straße geschleudert wurde und frontal mit einer Straßenlaterne zusammenstieß. Glücklicherweise wurde die 29-Jährige bei der Kollision nur leicht an der Hand verletzt. An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 12.000 Euro, der Schaden an der derangierten Laterne wird auf etwa 1.000 Euro taxiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.