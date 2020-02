Velbert: Orkanwarnung - Schüler dürfen Montag daheim bleiben

In der Nacht zu Montag soll ein heftiger Sturm über das Land fegen.

Velbert. Velberter Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Am Montagmorgen auf die Homepage der Schule schauen.

Am Sonntag und in der Nacht zu Montag (10. Februar) erwartet der Deutsche Wetterdienst eine bundesweite Sturmlage. Wo genau der Sturm wie stark toben wird, kann der Wetterdienst noch nicht sagen.

Vor diesem Hintergrund weist die Bezirksregierung Düsseldorf Eltern und Schüler darauf hin: Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden die Eltern selbst, ob der Weg zur Schule zumutbar ist, und informieren die Schule unverzüglich darüber, dass ihr Kind am betreffenden Tag insofern am Unterricht nicht teilnehmen wird.

Die Entscheidung über eine Schließung der Schule wegen extremer Witterungsverhältnisse liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Schulträgers. Eltern sollten am Montagmorgen auf die Homepage der jeweiligen Schule schauen. Sofern die Schulleitung aufgrund extremer Witterungsbedingungen im Laufe des Tages den Unterricht vorzeitig beendet, so sind die Schüler im Schulgebäude weiterhin so lange zu betreuen, bis für alle ein gefahrloser Heimweg gewährleistet werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, ob Schulbusse und der ÖPNV fahren bzw. ob die Eltern ihre Kinder abholen können.