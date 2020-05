Velbert: Polizei erwischt drei Einbrecher auf frischer Tat

Velbert. Trio ist in ein Firmengelände auf der Industriestraße eingedrungen. Die Männer hatten es auf mehrere Zinkblöcke abgesehen.

Die Polizei hat dank der Hilfe einer aufmerksamen Zeugin am späten Donnerstagabend (21. Mai) drei Einbrecher auf frischer Tat festnehmen können.

Gegen 22.15 Uhr betraten drei Männer den Hof einer Firma an der Industriestraße in Velbert. Dabei lösten sie den Einbruchalarm aus, der auf das Smartphone der Zeugin auflief. So konnte die Frau mit ansehen, wie das Trio mehrere Zinkblöcke entwendete. Die Zeugin alarmierte sofort die Polizei. In unmittelbarer Tatortnähe fanden sie die drei Verdächtigen.

Osteuropäer aus Gelsenkirchen

Bei dem Trio handelte es sich um drei Männer im Alter von 47, 35 und 32 Jahren. Zwei der drei Osteuropäer sind in Gelsenkirchen gemeldet, der dritte hält sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf. Auch wenn die Polizei die entwendeten Zinkblöcke bei den drei Männern nicht sicherstellen konnten, ist das Trio dennoch dringend tatverdächtig, den Einbruchsdiebstahl begangen zu haben. Die Folgen für die drei Männer:Sie wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet - die Ermittlungen dauern an.