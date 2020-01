Velbert: Polizei kontrollierte Beleuchtung an Fahrrädern

Im Winter ist es gerade im Straßenverkehr kritisch: Nicht nur die tief stehende Sonne blendet, auch die frühe Dunkelheit und die oft nassen Straßen sind Risikofaktoren.

Die Polizei hat daher Autos und andere Fahrzeuge in den Blick genommen – ob die Scheinwerfer richtig eingestellt sind bzw. richtig funktionieren. Besonderes Augenmerk richteten die Beamten dabei auf Pkw und Lkw, die ohne aktuelle Lichttest-Plakette an der Windschutzscheibe unterwegs waren. Auch Schüler, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, standen unter Beobachtung.

Gegenverkehr kann geblendet werden

So nicht: Wer in der dunklen Jahreszeit mit dem Auto unterwegs ist muss darauf achten, dass sämtliche Lichter am Fahrzeug funktionieren. Foto: Verkehrswacht Kleve

„Funktionierende und richtig eingestellte Lampen sind ein absolutes Sicherheits-Muss“, stellt die Kreispolizei fest. Denn: „Zu hoch eingestellte Scheinwerfer blenden den Gegenverkehr, zu niedrig eingestellte leuchten die Straße nur unzureichend aus.“

Noch gravierender sei die Gefährdung durch Fahrzeuge mit teilweise oder sogar komplett ausgefallenen Lichtern: „Die werden schlichtweg nicht gesehen oder nur unzureichend wahrgenommen.“

Autofahrer sollen regelmäßig die Beleuchtung checken

Unabhängig von der aktuellen Verkehrssicherheitsaktion sollten Autofahrer grundsätzlich darauf achten, ob die Beleuchtung ihrer Fahrzeuge einwandfrei funktioniert, rät die Polizei: „Ein nur kurzer, selbst erledigter Licht-Check vor Fahrtantritt, bietet an 365 Tagen ein echtes Sicherheitsplus.“

Konkret bedeute das: „Alle Lichtschalter betätigen, einmal rund ums Fahrzeug gehen und die Beleuchtung kontrollieren, Scheinwerfer- und Leuchten-Gläser regelmäßig reinigen.“

Fahrradfahrer müssen für Sichtbarkeit sorgen

In der dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende Beleuchtung ganz wichtig. Dabei geht es weniger ums Sehen als ums Gesehen-Werden. Deswegen hat die Polizei auch in Velbert Fahrräder überprüft. Foto: Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Wie schlecht sie bei Dunkelheit ohne Licht gesehen werden, unterschätzen aber auch viele Radfahrer. „Wer auf dem Rad gut gesehen und als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer wahrgenommen werden möchte, muss für funktionsfähiges Licht an seinem Fahrrad sorgen“, warnt der ADFC-Landesverband Nordrhein-Westfalen.

Daher haben Verkehrssicherheitsberater und weitere Polizeibeamte im Dezember insgesamt rund 2900 Fahrräder an 21 beteiligten Schulen im gesamten Kreis Mettmann kontrolliert. Dabei stellten sie an 357 Zweirädern Mängel fest, die auf einer Karte dokumentiert und anschließend an die Erziehungsberechtigten geschickt wurden.

Mängelquote nur dezent verbessert

Verändert habe sich gegenüber dem Vorjahr dabei wenig, stellte die Polizei im Anschluss fest: Die Mängelquote verbesserte sich nur minimal von 12,69 Prozent auf 12,43 Prozent. Die Beamten forderten die betroffenen Schüler bzw. deren Eltern auf, die dokumentierten Mängel zu beseitigen.

Sind die Mängel beseitigt, sammelt die Schule die Karten ein, schickt sie an die Dienststelle Verkehrsunfallprävention der Kreispolizei und dort werten Beamte die Karten dann aus. Sollte die Karte nicht zurückkommen, melden sich die Polizisten noch einmal bei den Eltern.

Ziel der Aktion sei es, „über die Unfallfolgen durch nicht funktionstüchtige Beleuchtung am Fahrrad aufzuklären und somit dazu beitragen, die Unfallzahlen zu reduzieren“, erläutert die Kreispolizei. So solle die Verkehrssicherheit junger Radfahrerinnen und Radfahrer gefördert werden.

So soll ein Fahrrad ausgerüstet sein

Velbert Jährlicher Licht-Test durch Fachleute Jährlich wiederkehrend im Oktober veranstaltet der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe den Licht-Test gemeinsam mit der Deutschen Verkehrswacht und zahlreichen anderen Kooperationspartnern. Fachleute beheben in dem Zeitraum in bundesweit rund 40.000 Betrieben kleinere Mängel sofort und kostenlos. Kontrolliert werden dabei alle Scheinwerfer, zum Beispiel auf Hell-Dunkel-Kontrast, Einstellhöhe und Leuchtweiteregulierung, Lampen-, Reflektor- und Streuscheibenzustand, wie auch der Zustand der Scheinwerferreinigungsanlage. Für einen bestandenen Test erhält das Fahrzeug abschließend die Lichttest-Plakette 2019 hinter die Windschutzscheibe geklebt. Sie signalisiert der Polizei bei ihren Kontrollen: „Diese Fahrzeugbeleuchtung ist fachmännisch geprüft!“ Im Frühjahr lassen sich diese Plaketten wieder leicht von der Scheibe entfernen.

Gesetzlich vorgeschrieben sind an Fahrrädern ein Frontscheinwerfer und ein weißer Reflektor, ein Rücklicht mit rotem Rückstrahler, umlaufende Reflexstreifen an Vorder- und Hinterreifen oder gelbe Reflektoren in den Speichen oder reflektierende Speichensticks in allen Speichen sowie je zwei gelbe Reflektoren an den Pedalen, erläutern die Experten vom ADFC.

Für Zusatzleuchten, die am Körper getragen werden, gibt es keine Einschränkungen, solange sie andere Verkehrsteilnehmer nicht beeinträchtigen. An Rädern für Grundschulkinder sei eine fest installierte Beleuchtung weiterhin sinnvoll, weil Stecklampen gerne vergessen werden oder die Kinder mit der Kontrolle des Akkustandes überfordert sind, heißt es vom ADFC.. Außerdem sollten Eltern die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung an einem Kinder- oder Jungendfahrrad regelmäßig überprüfen.