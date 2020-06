Velbert: Polizei sucht zwei Vergewaltiger mit Phantombildern

Velbert. Zwei Männer missbrauchen und verletzen eine 26-Jährige in einem Waldstück in Velbert. Die Polizei sucht mit Phantombildern nach den Unbekannten.

Die Polizei sucht mit Phantombildern nach zwei Männern, die in Velbert-Mitte eine 26-jährige Frau vergewaltigt haben sollen. Die brutale Tat geschah am helllichten Tag, am Dienstagnachmittag: Nach Polizeiangaben war das spätere Opfer gegen 14.50 Uhr auf der Hardenberger Straße unterwegs, als in Höhe der dortigen Sparkassenfiliale ein Auto neben ihr hielt. Ein Mann sei von der Rückbank aus dem Wagen gesprungen und habe sie in das Fahrzeug gezerrt, sagte die Frau später gegenüber der Polizei.

Hier hinter der Sparkasse an der Hardenberger Straße sollen die beiden Männer die 26-jährige Frau in ihr Auto gezerrt haben. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Im Waldstück stoppte der Fahrer

Die Fahrt der beiden Männer mit dem Opfer ging über die Straße „Zur Sonnenblume“ und die Merkurstraße bis zur Straße „Zur Dalbeck“. An einem dort gelegenen Waldstück stoppte der Fahrer. Die Täter zwangen die 26-Jährige auszusteigen und missbrauchten sie dann. Das Opfer wurde dabei nach Polizeiangaben auch verletzt. Nach der Vergewaltigung zwangen die Männer die Frau zurück in den Wagen. Kurz darauf ließen sie die 26-Jährige an einem Seniorenzentrum am Wordenbecker Weg aus dem Auto steigen.

Die beiden Männer sollen mit einem hellen Mittelklassefahrzeug unterwegs gewesen sein. Foto: Phantombild LKA

Die Frau ging unmittelbar danach zur Polizei und erstattete dort Anzeige. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern und dem Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg. Daher wendet sich das zuständige Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Mettmann nun auf Beschluss des Amtsgerichtes Wuppertal mit einer Öffentlichkeitsfahndung und zwei Phantombildern an die Bevölkerung. Die beiden Verdächtigen werden so beschrieben:

Erster Täter

sehr dunkle Haut, aber nicht schwarz

etwa 30 bis 40 Jahre alt

1,70 bis 1,85 Meter groß

auffallend schlank

auffällige Frisur: schwarze, nach hinten eingedrehte Zöpfe

dunkle, fast schwarze Augen

auffällige Zahnlücke

trug eine graue Jogginghose sowie ein bläuliches T-Shirt

sprach gebrochenes Deutsch

Zweiter Täter

ebenfalls dunkle Haut, jedoch etwas heller als die des ersten Täters

um die 30 bis 40 Jahre alt

maximal 1,80 Meter groß

sehr kurze Haare, fast Glatze

trug eine schwarze Jogginghose sowie ein weißes T-Shirt mit Muster

Das Auto könnte ein Ford Kuga gewesen sein

Bei dem Wagen der Männer soll es sich um ein helles Mittelklassefahrzeug ähnlich einem Ford Kuga gehandelt haben. Der Frau fiel ein Detail an dem Fahrzeug auf: an der hinteren Beifahrertür entdeckte sie einen schwarzen Kratzer, der sich zackenförmig nach unten zog. Die Polizei fragt nun: Wer hat an einem der beschriebenen Orte den Vorfall beobachtet, kann sonstige sachdienliche Angaben machen oder kennt möglicherweise sogar die abgebildeten Täter? Wer hat unter Umständen das beschriebene Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051/946-6110 entgegen.