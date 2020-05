Velbert: Polizei zieht überladenen Lkw aus dem Verkehr

Foto: Polizei ME

Velbert. Der Kleinlaster hatte 1300 Kilogramm zuviel geladen. Der Fahrer aus Velbert musste ein hohe Bußgeld zahlen und bekommt einen Punkt.

Die Polizei hat am Mittwoch auf der Heiligenhauser Straße einen völlig überladenen Transporter aus dem Verkehr gezogen und ein hohes Bußgeld gegen den 49-jährigen Fahrer verordnet.

Einem Motorradpolizisten war ein augenscheinlich völlig überladener Klein-Lkw aufgefallen, der für das gewerbliche Sammeln von Altmetall eingesetzt wurde. Eine amtliche Überprüfung des Gewichts bewies dann, dass der Polizist mit seiner Schätzung Recht hatte: Anstelle des zulässigen Höchstgewichts von 3,5 Tonnen wog das Fahrzeug 4800 Kilogramm - eine Überladung von rund 37 Prozent, was in etwa dem Gewicht eines VW Golfs entspricht.

Fahrt endete an Ort und Stelle

Die Folgen für den 49-jährigen Fahrzeugfahrer aus Velbert: Seine Fahrt endete an Ort und Stelle. Zudem wurde ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro fällig, außerdem gab es einen Punkt in Flensburg. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Der Mann durfte erst weiterfahren, nachdem das Auto entladen wurde.