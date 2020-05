Velbert: Radfahrer bei Kollision mit Audi schwer verletzt

Velbert. Beim Abbiegen hat der Autofahrer den Radler offenbar übersehen. Der jugendliche Radfahrer liegt nun im Krankenhaus.

Beim Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Audi Fahrer ist ein 17-jähriger Radfahrer und am Donnerstagnachmittag (28. Mai) auf der Friedrich-Ebert-Straße schwer verletzt worden.

Der 39-jährige Velberter war mit seinen Audi A6 auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Parkhauszufahrt eines Verbrauchermarktes abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war. Der Audi touchierte das Mountainbike des 17-Jährigen. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich hierbei so schwer, dass er stationär in einem Krankenhaus bleiben musste. Der Audi wurde geringfügig am Radkasten vorne rechts beschädigt, am Mountainbike brachen der Sattel sowie mehrere Teile des Rahmens ab.