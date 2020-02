Velbert: Rotarier bitten zu Tisch – für den guten Zweck

Velbert. Vom Benefizmenü in der Vereinigten Gesellschaft geht ein Großteil der Einnahmen an einen guten Zweck. Heike Henkel hält ein besonderes Referat.

In guter Gesellschaft und bei leckerem Essen einer außergewöhnlichen Referentin bei einem spannenden und kurzweiligen Vortrag zuhören: Das ist das Konzept eines Benefinzmenüs, zu dem der Rotary Club Velbert am 6. März in die Vereinigte Gesellschaft in Langenberg einlädt. Referentin und besonderer Gast ist Hochsprung-Weltmeisterin Heike Henkel.

Heike Henkel verzichtet auf ihr Honorar, so dass ein großer Teil der Erlöse wohltätigen Zwecken zu Gute kommt. Heike Henkel ist weltweit die einzige Hochspringerin, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren die Europa-, Weltmeisterschaft und – als Höhepunkt – olympisches Gold gewonnen hat. Heute ist sie Mutter von drei Kindern, Mentaltrainerin und Referentin über Motivation, Erfolg und gesunde Lebensführung mit dem Schwerpunkt „Mentale Stärke“.

„Erfolg braucht Bilder“ lautet der Titel ihres Vortrags, den sie wie folgt beschreibt: „ In meinem Vortrag „Erfolg braucht Bilder- wie Bilder im Kopf über Erfolg oder Misserfolg entscheiden“ erzähle ich anhand meiner sportlichen Laufbahn, mit welchen Bildern ich meine Karriere begonnen habe und wie ich bestimmte Situationen mit meinen Bildern im Kopf positiv oder negativ beeinflusst habe. Im Vordergrund steht die Selbstmotivation durch positive Bilder, vor allem nach Niederlagen.“

Die VG Vereinigte Gesellschaft in Velbert Langenberg am Montag 01.06.2015 Bild : Detlev Kreimeier / FUNKE Foto Services Foto: WAZ FotoPool

Das Benefizmenü ist mittlerweile die dritte Veranstaltung ihrer Art, die von einem engagierten Team innerhalb des Rotary Clubs Velbert gestaltet wird. Auch dank der Unterstützung durch das Cateringunternehmen Linke kann ein Großteil des Eintrittspreises gespendet werden und somit wohltätigen Zwecken zu Gute kommen. Das Essen an diesem Abend kommt auch von Linke. So ist es möglich, dass bei einem Eintrittspreis von 60 Euro pro Person 40 Euro gespendet werden können. Über diesen Betrag wird auf Wunsch direkt nach der Veranstaltung eine Spendenquittung ausgestellt.

Die so gesammelten Spenden leisten national sowie international einen wichtigen Beitrag. Sie kommen dem ambulanten Kinderhospizdienst in Köln und einem Verein zur Förderung der Ausbildung junger Menschen in afrikanischen Benin zugute. Der Ambulante Kinderhospizdienst wurde 2006 eröffnet und begleitet Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie deren Familien. Er bietet ehrenamtliche Begleitung zu Hause an, fördert die Selbsthilfe und ist ein Forum, in dem sich Familien in ähnlicher Lebenssituation vernetzen und austauschen können.

Heike Henkel hält das Referat beim Benefizmenü. Foto: MiraHampelMIRA HAMPEL PHOTOGRAPHY / Rotary Velbert

Der Verein Artisanat Solidaire (Vereinigung des Handwerks) führt und koordiniert handwerkliche Projekte, die jungen Menschen vor Ort eine berufliche und wirtschaftliche Perspektive eröffnet.

Velbert Der Rotary-Club Der Rotary-Club Velbert/Heiligenhaus ist ein agiler Serviceclub im Bergischen Land. Er besitzt aktuell 50 Mitglieder aus den verschiedensten Berufen und engagiert sich seit 1958 direkt vor Ort und in internationalen Projekten. Ziel und Hauptaufgabe des Clubs ist der selbstlose Dienst an der Gesellschaft. „Service above self“.

Interessenten – auch Nicht-Mitglieder der Rotarier – können Eintrittskarten erwerben, verschenken oder einen schönen Abend mit Freunden und (Geschäfts-)partnern genießen.

Die Kartenvorbestellung erfolgt per e-mail an: benefiz@rotary-velbert.de. Das Benefizmenü beginnt am 6. März um 18.30 Uhr in der Vereinigten Gesellschaft, Hauptstraße 84, in 42555 Velbert-Langenberg.