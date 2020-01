Velbert: Schweizer Beteiligungsgesellschaft übernimmt Küpper

Eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft hat das Velberter Unternehmen Küpper übernommen. Das erfuhr die WAZ.

Die Gramax-Gruppe, die die operative Geschäftstätigkeit der insolventen Firma Küpper im Frühjahr 2019 übernommen hatte, ist zum Jahreswechsel ausgeschieden. Kerim Chouaibi ist mit dem Wechsel von der Geschäftsführung abgelöst worden, bleibt dem Unternehmen aber für einen kurzen Übergangszeitraum noch beratend erhalten. Neuer alleiniger Geschäftsführer ist nun Rüdiger Wisser.

Gramax hatte sich im Mai in einem strukturierten Investorenprozess mit Angebot und Gesamtkonzept gegenüber den Mitbietern durchgesetzt. Die Küpper GmbH hatte beim zuständigen Amtsgericht in Wuppertal Anfang Februar 2019 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dies war erforderlich geworden, nachdem Verhandlungen mit den Finanzierern des Unternehmens gescheitert waren.