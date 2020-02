Die Stadtgalerie in Velbert ist am Freitagabend geräumt worden.

Velbert: Stadtgalerie wegen Containerbrand geräumt

Ein Feuer in einem Restmüllcontainer hat am Freitagabend zur Räumung der Stadtgalerie an der Kolpingstraße in Velbert geführt. Der Container stand zwar außerhalb des Gebäudes in einem Abstellbereich, durch die starke Rauchentwicklung hatte allerdings die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums ausgelöst.

Niemand wurde verletzt

Als die Einsatzkräfte gegen 18 Uhr an der Stadtgalerie eintrafen, war das Gebäude bereits geräumt. Ein Trupp mit Atemschutz hatte die Flammen in dem Container schnell gelöscht. Dann kontrollierten die Einsatzkräfte den angrenzenden Innenbereich im Erdgeschoss sowie das erste Obergeschoss - und stellten weder Rauch noch Feuer fest. Es gab nur einen leichten Brandgeruch, der mit einem Drucklüfter beseitigt wurde.

Niemand wurde laut Feuerwehr verletzt. Es gab auch keinen Sachschaden. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. nach einer guten halben Stunde war der Einsatz der Feuerwehr schon wieder beendet. (red)