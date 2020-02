Velbert: Sturm bescherte der Feuerwehr viele Einsätze

Velbert. An mehreren Stellen auf Velberter Stadtgebiet waren Bäume auf Straßen gekippt. Auch einige Dächer hielten dem heftigen Wind nicht stand.

Der Sturm hat der Velberter Feuerwehr einen arbeitsreichen Tulpensonntag beschert. Der Wind blies heftig, sodass die Einsatzkräfte häufig ausrücken mussten.

Der erste Einsatz führte um 11.14 Uhr nach Langenberg. Ein etwa zehn Meter großer Ahorn war an der Hauptstraße in Höhe Gröndelle über den Einfahrtsbereich eines Wohnhauses und die Fahrbahn gestürzt. Die Straße wurde zur zur Hälfte blockiert. Die hauptamtliche Wache zerlegte das Hindernis mit einer Motorkettensäge und räumte es von der Straße.

Ein Traufblech hatte sich gelöst

Der Einsatz war nach 50 Minuten beendet, der nächste folgte um 13.22 Uhr: An einem zweieinhalbgeschossigen Gebäude an der Schmalenhofer Straße, Ecke Friedrichstraße hatten sich rund sechs Meter Traufblech gelöst. Es wurde mit Hilfe der Drehleiter entfernt, ein weiteres, etwa zwei Meter langes Stück wurde provisorisch wieder befestigt.

Dem Sturm zum Opfer fiel der Tönisheider Tulpensonntagszug. Wegen des heftigen Windes hatten die Verantwortlichen der KG Zylinderköpp sowohl den Zug als auch den Karnevalstreff auf dem Kirchplatz abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst hatte Orkanböen vorausgesagt. Der Zug soll nachgeholt werden.

Die Kollegen waren damit um kurz vor 14 Uhr gerade fertig geworden, als sie auf die Autobahn A 535 weiterfahren mussten. Im Bereich der Auffahrt Wülfrath in Richtung Wuppertal war ein Baum umgestürzt und hing über den Beschleunigungsstreifen sowie über beide Richtungsfahrbahnen. Die Einsatzkräfte sperrten die Fahrbahn, was einige Autofahrer nicht aufhielt: Rund acht Fahrzeuge umkurvten die Absperrung. Erst als kurze Zeit später die Autobahnpolizei eintraf, konnte der Fahrzeugverkehr endgültig gestoppt, der Baum gefahrlos mit der Motorkettensäge zerkleinert und am Fahrbahnrand abgelegt werden.

An der Schmalenhofer Straße, Ecke Friedrichstraße drohte ein Traufblech auf Gehweg und Straße zu stürzen. Foto: Feuerwehr Velbert

Tanne drohte auf Fahrbahn zu fallen

Wiederum ging es jedoch nicht zurück zur Hauptwache, sondern zum nächsten Einsatz: An der Bleibergstraße kurz vor dem Bahnübergang drohte eine etwa acht Meter große Tanne auf die Fahrbahn zu fallen und ragte bereits in die Fahrbahn. Auch diesen Baum zersägten die hauptamtlichen Kollegen und räumten ihn aus dem Weg.

Blech lag schon auf dem Boden

Um 15.48 Uhr folgten gleich zwei weitere Einsätze: Während die hauptamtliche Wache zur Martin-Luther-King-Schule an der Grünstraße ausrückte, wo Teile des Blechdaches von der Schule herunterfallen sollten, fuhr ein freiwilliger Löschzug aus Velbert-Mitte die Friedrichstraße an, weil eine Antenne in die Fußgängerzone zu stürzen drohte. Diese wurde von den Einsatzkräften gesichert, die hauptamtlichen Kollegen mussten hingegen an der Schule nicht mehr eingreifen: Das fragliche Blech lag bereits in einem abgesperrten, nicht zugänglichen Bereich des Hofes am Boden.

So konnte die hauptamtliche Wache unmittelbar im Anschluss den letzten wetterbedingten Einsatz des Tages wahrnehmen: An der Kupferdreher Straße war ein Telefonmast umgekippt und blockierte die komplette Fahrbahn.