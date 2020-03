Velbert: Teile der Hausfassade stürzten auf Fußgängerzone

Die Feuerwehr rückte auch zu einem umgestürzten Baum in der Straße In den Bioerhöfen aus. Hier mussten zwei Wagen abgeschleppt werden.

Velbert. Der Sturm beschwerte der Feuerwehr ein arbeitsreiches Wochenende. Bäume mussten zersägt werden, von einer Hausfassade stürzten Steine herab.

Der Sturm hat auch am vergangenem Wochenende der Feuerwehr wieder viel Arbeit beschert: Am Samstag, 29. Februar, 15.38 Uhr, war an der Bleibergstraße eine zehn Meter hohe Tanne kurz hinter dem Bahnübergang auf die Fahrbahn gestürzt. Als die hauptamtliche Wache kurz darauf am Einsatzort eintraf, hatte sich das Problem schon erledigt - ein Anwohner hatte das Hindernis bereits mit einer Motorsäge zerteilt und aus dem Weg geräumt.

Wagen wurden abgeschleppt

Erheblich zeitaufwendiger für die Kollegen gestaltete sich hingegen um 16.44 Uhr der Einsatz an der Straße In den Bierhöfen: Der Wind hatte dort eine Birke mitsamt Wurzelteller aus dem Erdreich gerissen und umgeworfen. Beim Sturz verfing sich der Baum in benachbarten Bäumen, hing nun über einem Parkplatz und drohte auf vier abgestellte Pkw zu fallen. Die Polizei konnte zwei Autobesitzer ermitteln, die ihre Wagen wegfuhren. Die anderen beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Technischen Betriebe trugen den Baum danach ab, der Einsatz war um 18.45 Uhr beendet.

Kellerbrand durch überlastetes Kabel

Ohne Unterbrechung fuhr die Feuerwehr gleich im Anschluss weiter in Richtung Nordpark: Dieses Mal war es kein Sturmeinsatz, sondern ein gemeldeter Kellerbrand: In dem betroffenen Mehrfamilienhaus an der Straße An der Wildenburg fanden die Einsatzkräfte den Treppenraum leicht verraucht vor. Ursache war das Verlängerungskabel an einer Waschmaschine, das wahrscheinlich durch Überlastung in Brand geraten war. Ein Bewohner des Erdgeschosses, der nachsehen wollte, was im Keller los war, wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst untersucht, der Mann war aber nicht verletzt.

Steine fielen auf die Fußgängerzone

Um 19.35 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem umgestürzten Baum an der Bökenbuschstraße aus: Die Krone wurde mit einer Motorkettensäge binnen weniger Minuten so weit zurückgeschnitten, dass die Straße wieder frei war. Am Sonntag, 1. März, hatten die Einsatzkräfte der hauptamtliche Wache auch noch in der Velberter City zu tun: An einem Kaufhaus in der Friedrichstraße hatten sich Fassadenteile gelöst, einige lagen bereits am Boden, als die Feuerwehr kam. Weitere lose Teile entfernten die Feuerwehrmänner mit Hilfe der Drehleiter. Dieser Einsatz dauerte etwa eine halbe Stunde.