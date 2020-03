Langenberg. Das Kleinewelttheater gastierte in der Wilhelm-Ophüls-Schule in Langenberg. Dabei überzeugten die beiden Schauspieler durch Rollenvielfalt.

Mit dem Stück „Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren“ gastierte das Kleinewelttheater am Freitag, 13. März, in der Wilhelm-Ophüls-Schule in Langenberg. Und dabei hatten Martina und Thomas Hoeveler quasi ein Heimspiel – schließlich ist das schauspielende Ehepaar in Langenberg zu Hause. Bei dem Auftritt begeisterten die beiden Künstler aus verschiedenen Gründen das große und kleine Publikum.

Alle Schüler und das Lehrerkollegium fanden sich nach der ersten großen Pause in der Turnhalle der Schule ein, um gespannt dem Treiben auf der Bühne zu folgen. 110 Kinder lauschten den Worten von Martina und Thomas Hoeveler, die alle Rollen des Theaterstücks selbst spielten.

Der Junge mit der Glückshaut

In dem Stück wird die Geschichte eines Jungen erzählt, der mit einer Glückshaut geboren wurde. Diesem Glückskind wurde bei seiner Geburt prophezeit, dass er eines Tages König sein werde. Bis es endlich so weit ist, muss der Glücksjunge aber einige Abenteuer überstehen. Er trifft auf einen König, dem es missfällt, sein Zepter in absehbarer Zeit abzugeben – und der versucht, den Jungen mit allen Mitteln daran zu hindern, König zu werden.

Bei dem Stück schlüpften die Schauspieler auch in die Rolle des Teufels und dessen Großmutter. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Freunde findet das Glückskind ausgerechnet in zwei Räubern, die ihm helfen, die Prinzessin zu heiraten. Um den königlichen Segen zu bekommen, muss der Prinz eine abschließende Aufgabe bestehen: Er muss sich auf den Weg zum Teufel machen, ihm die drei goldenen Haare auszupfen und diese zum Schloss bringen. Mit Geschick, Glück und Hilfe der Oma des Teufels gelingt es dem Prinzen, diese Aufgabe zu lösen.

Amüsante Gespräche zwischen dem Teufel und seiner Oma

Die Dialoge zwischen dem Prinzen und seinem Pferd (beide Rollen zeitgleich gespielt von Thomas Hoeveler) und die Gespräche zwischen der Oma des Teufels und dem Teufel persönlich amüsieren das junge Publikum köstlich. Martina Hoeveler geht in der Rolle der Oma auf. Der Spaß, den sie an dieser Rolle hat, springt auf das Publikum über. Mit ihrer Umgangssprache trifft sie den Nerv der Kinder.

Ihre künstlerischen Fähigkeiten stellen die Hoevelers durch zahlreiche Lieder beeindruckend unter Beweis. Der Auftritt des Teufels kündigt sich beispielsweise durch harte E-Gitarrenmusik an. Thomas Hoeveler greift live in die Gitarrensaiten und weiß auch als „Hardrocker“ zu überzeugen.

Stück schon vor 20 Jahren gespielt

Das Kleinewelttheater spielte zum wiederholten Mal in der Wilhelm-Ophüls-Schule. „Wir haben dieses Stück das erste Mal vor 20 Jahren in dieser Schule aufgeführt. Mittlerweile haben wir mehr als 1000 Mal `Der Teufel mit den 3 goldenen Haaren´ gespielt“, sagt Martina Hoeveler.

Velbert Das ist das Kleinewelttheater Das Kleinewelttheater gründete sich vor 23 Jahren. Mittlerweile haben Martina und Thomas Höveler mehr als 5000 Mal zusammen auf der Bühne gestanden. In der Regel treten sie zwei bis vier mal pro Monat in Schulen auf. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit sind die Hoevelers mit dem Stück „Ox und Esel“ unterwegs. Auch als Jazz-Duo „Erna Blue“ sind die beiden Langenberger auf der Bühne zu sehen. Weitere Informationen auf: www.kleinewelttheater.de

Das Kleinewelttheater hatte das Stück 2018 nach zehnjähriger Pause wieder ins Programm genommen. Die Schüler der Langenberger Grundschule sehen jedes Schuljahr im Rahmen der Kulturerziehung ein Theaterstück, weiß Dagmar Peters, die Rektorin der Schule, zu berichten. „Entweder, die Künstler kommen zu uns in die Schule, oder wir besuchen Schultheaterveranstaltungen in der Vorburg von Schloss Hardenberg“, so Dagmar Peters. Sie ist von dem Kleinewelttheater begeistert und kann es allen Schulen und Velbertern empfehlen.

Weitere Bausteine der Kulturerziehung an der Schule sind die Theater AG, die von der Theaterpädagogin Ute Kranz angeboten wird, und die Musikkinder (Muki)-Ausbildung. An der Theater-AG können Kinder ab dem zweiten Schuljahr und an dem Muki-Projekt Schüler von der ersten Klasse an teilnehmen.