Velbert: Theater aus Italien fasziniert schon Zweijährige

Neviges. So sitzen schon Zweijährige wie gebannt im Theater: Testoni Ragazzi begeisterte die Kleinen mit seiner „On-Off“-Show in der Vorburg.

Nicht nur der herrliche Duft nach Waffeln lockte mehr als 100 vor allem kleine Besucher und Besucherinnen in die Vorburg Schloss Hardenberg. Der Sonntagnachmittag wurde trotz schlechter Wettervorhersagen für einen gelungenen Familienausflug genutzt, bei dem die Kleinen mit Testoni Ragazzis „On-Off“ einen riesen Spaß hatten.

Freude über das Angebot

Birte Smieja war mit Sohn Emil (2) zum ersten Mal im Theater: „Das ist heute exklusiv mit dem Kleinen, der Große ist heute mal beim Großvater geparkt.“ Die Mutter aus Heiligenhaus freut sich sehr über das Angebot: „Weil es schon ab zwei Jahre ist, vieles gibt es erst ab drei oder vier Jahren.“ Ja, immer mehr Familien entdecken das Kindertheater.

Dunkelheit ist Teil des Spieles

Velbert Ein Wochenende für Kinder Das nächste Angebot speziell für Kinder gibt es bereits am kommenden Sonntag, 16. Februar, von 14 bis 17 Uhr im Emka-Sportzentrum. Dort findet die Große Kinder-Prunksitzung des Vereins für Velberter Kinder statt. Spezielle Angebote wie dieses sind auch auf www.velbert-events.de zusammengefasst, dort unter dem Button „für Kinder“. Ebenfalls am Sonntag, ab 14.30 Uhr, steigt in der Glocke, Tönisheider Straße 8, die Kinderkarnevals-Party der katholischen Gemeinde. Karten zum Preis von 1.50 Euro gibt’s an der Kasse.

Zurück zur Vorstellung: Obwohl der Italiener nur wenige deutsche Wörter spricht, ist die Verständigung mit seinem Publikum kein Problem. Judith Stankovic vom Kinder- und Jugendtheater der Stadt Velbert: „Es geht ja um Bilder und die Faszination des Lichtes. Mit Musikbegleitung ist Sprache dann nicht so wichtig.“ Das zeigt sich auf faszinierende Weise. Obwohl kalkuliert und erlaubt, will keines der Kinder die Vorstellung verlassen, alle sind gebannt, zeigen keine Angst und die Dunkelheit im Theaterraum ist Teil des Spiels. Barfuß und schüchtern steht Ragazzi vor seinem Publikum und erzählt gestikulierend, dass er eine Geschichte über das Licht, über hell und dunkel, erzählen wird. Er läuft zwischen vielen Metern orangefarbenen Kabels hin und her, verbindet Kabel um Kabel, doch nichts tut sich. Sein Tun wird von den Kleinen kommentiert, so weiß Matea (2) schon, dass Strom durch die Kabel fließt. Die Erwartung steigt hör- und spürbar an und endlich: Die erste Lampe leuchtet.

Künstler lässt Lampen erzählen

Licht und Dunkelheit spielten eine wichtige Rolle in der „On-Off-Show“ für kleine Besucher. Foto: Editha Roetger

Der Italiener tanzt über die „On-off-Schalter“, mit zwei Vorwärtsrollen werden weitere Lampen angeschaltet. Die fünfte Lampe pustet er scheinbar an. Zwischen Kabeln, Lampen, Schaltern und einer Leiter balanciert er über die Bühne, lässt die Lampen die Geschichte erzählen. Auf drei Lampen malt er je ein Paar Augen, gibt ihnen Gesichter. Zwei seien die Eltern, eine Lampe er selbst als Baby. Pustend dimmt der Italiener das Licht im Raum, es wird ruhiger, und nur zwei Lampen leuchten. Auch Geräusche, die Ragazzi erzeugt, als er durch den dunklen Raum läuft, machen niemandem Angst. Der Künstler simuliert das Einschlafen eines Kleinkindes. Doch das funktioniert nicht. Die Eltern lachen mitfühlend, die Kleinen aus Spaß. Mira (2) ist begeistert: „Das wollte gar nicht einschlafen, das Licht.“

Auch die Kleinsten sind gebannt

Testoni Ragazzi wird erwachsen und läuft mit einem Lichtkarussell durch den Raum: Alle staunen, es wird still. Als er für sich selbst ein kurzes Geburtstagslied singt, stimmen Groß und Klein mit ein und zum Schluss dürfen alle eine „Geburtstagskerzenglühlampe“ auspusten. Matea und Emil sind sich am Ende einig: „Schön!“ Auch Emils Mutter Birte Smieja hat es gefallen: „Emil war die komplette Dreiviertelstunde gebannt vom Geschehen auf der Bühne und hat mit offenem Mund gestaunt, was passiert. Besonders gefallen hat ihm das Baby: „Baby ist einschlaft und wieder aufwacht.“

Denise und Thomas Piecha sind mit Tante und Großtante Maria Ridder zu Besuch. Clara (4) hüpft um ihre Mutter herum: „Gut, gut, guuuuuut, ich durfte sogar die Kerze auspusten.“ Auch Schwester Mira hat sich die ganze Vorstellung über sehr gefreut, ganz viel gelacht und geklatscht. Für Denise Piecha war es richtig gelungen: „Passend für das Alter und immer im richtigen Moment kam ein neuer Input.“