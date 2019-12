Velbert: Tierquäler binden zwei junge Katzen an Baum fest

Velbert. Aufmerksame Kinder retten die beiden Tiere am Kostenberg in Velbert. Eine Katze ist anschließend vor Schreck abgehauen und wird noch gesucht.

Nicole Wiemer ist immer noch geschockt. Am Sonntag sind die beiden Jungkatzen der Familie von Unbekannten mit Stricken an einem Baum am Kostenberg festgebunden worden.

Die beiden tierischen Geschwister Mister Lily (Kater) und Kami (Katze) sind am Sonntagmittag am Kostenberg rausgelassen worden. Als die Familie am Nachmittag zurückkehrte, wurde sie nicht wie sonst,bereits von den Katzen erwartet. Die beiden geschippten Tiere, die noch kein halbes Jahr alt sind, blieben verschwunden.

Katze Kami ist noch immer verschwunden. Foto: Wiemer

Am nächsten Morgen kam der Anruf von einem Tierarzt, dort war Mister Lily abgegeben worden. Kinder hatten ihn und seine Katzenschwester an einen Baum festgebunden gefunden. Die Kinder befreiten die Tiere. Während sie Mister Lily fangen konnte, suchte Kami vor lauter Schreck das Weite und ist immer noch verschwunden. Sie brachten den Kater zu einer Bekannten, die ihn dann beim Tierarzt abgab.

Wer weiß, wo sich Kami aufhält oder am Sonntagnachmittag etwas am Kostenberg beobachtet hat, der sollte sich mit Familie Wiemer in Verbindung setzen: email@nicolewiemer.de