Seine Minigolfanlage, die zu den schönsten in ganz Deutschland zählt, lag ihm bis zuletzt am Herzen. Und stets ließ er sich von Sohn Uwe informieren, wie es denn so läuft am Schloss Hardenberg. Generationen von Nevigesern haben hier vor allem an den Wochenenden wundervolle Stunden verbracht, nach dem Motto „scheint die Sonne, geht’s zu Binder“. Am 17. Januar 2020 ist Martin Binder, Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender des Miniaturgolfvereins BGS Hardenberg-Pötter, im Alter von 88 Jahren verstorben.

Familien strömten zum Schloss

Immer tipp topp gepflegt: Die Minigolfanlage am Schloss Hardenberg ist seit über 50 Jahren Ziel vieler Familien. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services

Seit nunmehr 53 Jahren betreibt die Familie Binder die Anlage am Schloss Hardenberg, auf dem sich auch Turniermannschaften wie der Landesmeister BGS Hardenberg-Pötter wohl fühlen. 20 Jahre lang war Martin Binder hier erster Vorsitzender. Doch als er damals die Anlage mit eigenen Händen und viel Schweiß selbst aufbaute, da hatte er vor allem etwas anderes im Kopf: „Die Kinder sollten sonntags was zu tun haben“, so erzählte er in einem Gespräch anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Minigolfplatzes. Und tatsächlich strömten Scharen von Kindern mit Eltern, Oma und Opa zum Schloss, liebten Eis, Kuchen und natürlich Minigolf. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Den Platz selbst erschaffen

Angefangen hatte alles auf einem der zahlreichen sonntäglichen Spaziergänge, die Vater Binder stets mit seinen Kindern unternahm, während Mutter Sigrid das Essen vorbereitete. Bei den Streifzügen durch den Wald zusammen mit dem Nachwuchs entdeckte Martin Binder vor mehr als 53 Jahren eine wilde Kippe am Schloss. Ein Jahr lang ackerte der Familienvater, der damals in der Poststelle der Stadt Velbert arbeitete und nebenbei noch die Verwaltungsschule besuchte, Wochenende für Wochenende auf der Baustelle. Schaffte Schutt weg, karrte mit Freunden 35 Baulaster Muttererde an – und schuf diese traumschöne kleine Oase am Schloss Hardenberg. Vererbt hat er das Herzblut, mit dem Sohn Uwe seit Jahren die Anlage weiterführt. Und weder Vater noch Sohn haben je das Geheimnis verraten, für das ein Konditor den Binders einst 1500 Mark geboten hatte. Das Rezept für die unglaublich leckeren Waffeln ist immer in der Familie geblieben.