Die Oststrasse ist in schlechtem Zustand und soll zwischen Grünstrasse und Südstrasse saniert werden.

Velbert. Bis Ende nächsten Jahres wird der Abwasserkanal erneuert, werden neue Versorgungsleitungen gelegt und die Fahrbahndecke wird erneuert.

Velbert: Verkehrsbehinderungen auf der Oststraße

Ab Mitte Februar drohten Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt: Die Oststraße wird an der Kreuzung Oststraße/Grünstraße komplett gesperrt.

Denn ab Montag, 17. Februar werden umfangreiche Bauarbeiten in der Oststraße zwischen Grünstraße und Südstraße durchgeführt. In diesem Abschnitt erneuern die Technischen Betriebe Velbert (TBV) den Abwasserkanal. Außerdem verlegen die Stadtwerke Velbert GmbH neue Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom. Zum Abschluss dieses 3. Bauabschnittes zur Erneuerung der Oststraße werden die Verkehrsflächen neu gestaltet. Auf Grund der komplexen Maßnahme muss die Verkehrsführung im Bereich der Baustelle mehrfach geändert werden, teilt die Stadt mit. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die gesamte Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Herbst 2021.

Auch Bus muss eine Umleitung fahren

Die Baumaßnahme beginnt zwischen der Grünstraße und der Küpperstraße mit den Kanalbauarbeiten. Die verschiedenen Arbeiten erfolgen teilweise parallel und führen immer wieder zu neuen Verkehrssituationen. Während der ersten Bauphase wird die Oststraße an der Kreuzung Oststraße und Grünstraße für den Durchgangsverkehr in beide Richtungen gesperrt. Gleichzeitig erfolgt eine Teilsperrung der Oststraße auf Höhe der Küpperstraße. Anlieger haben aber weiterhin die Möglichkeit in diesen Bereich aus Richtung Langenberger Straße einzufahren. Die Zufahrt zum Parkhaus Oststraße 66/68 kann während dieser Bauphase nur noch aus Richtung Langenberger Straße erfolgen. Die Buslinie 746 wird zu Beginn der Maßnahme über die Friederich Ebert Straße direkt zum ZOB umgeleitet und wird erst nach der kompletten Fertigstellung der Oststraße wieder hierüber fahren können.