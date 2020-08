Velbert: Verpuffung in Recyclingfirma - zwei Männer verletzt

Velbert. +++ Update: Bei Verpuffung in einem Recycling-Betrieb an der Siemensstraße ist ein Mann schwerstverletzt worden. Feuer auch in Kompostieranlage

Bei einer Verpuffung in einem Metallrecycling-Betrieb an der Siemensstraße in Velbert sind am Mittwochmorgen zwei Menschen verletzt worden. Ein Mann erlitt bei dem Unglück so schwere Brandverletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste, so ein Sprecher der Velberter Feuerwehr. Die Bevölkerung im Areal rund um das Industriegebiet wurde über die Warn-App Nina aufgerufen, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Brand auch in Kompostierungsanlage

Die Feuerwehr hatte gegen 8 Uhr Sirenenalarm ausgelöst. Schon an der Ausfahrt der Feuerwache entdeckten die Wehrleute die Rauchsäule im Industriegebiet, selbst im Essener Süden war sie noch zu sehen. Vier Trupps der Freiwilligen Feuerwehr sowie Kräfte der hauptberuflichen Feuerwehr kämpften gegen die Flammen und darum, dass sie nicht auf andere Gebäude übergriffen. Durch Funkenflug wurde Kompost in der benachbarten Kompostierungsanlage im Brand gesetzt. Hier war die Feuerwehr mit einem Löschzug im Einsatz.

Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, da aufgrund der Löscharbeiten der Bereich weiträumig abgesperrt war.

Zur Ursache der Verpuffung in dem Betrieb war zunächst nichts bekannt.