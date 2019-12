Velbert. Weihnachten steht vor der Tür und viele suchen noch nach Geschenken für die lieben Kleinen. In Velbert weiß der Handel, was gefragt ist.

Velbert: Viel Elektronik und ein Tagebuch auf dem Gabentisch

In wenigen Tagen ist Weihnachten. In allen Geschäften herrscht Hochbetrieb und vor allem der Spielzeughandel hat alle Hände voll zu tun. Schließen suchen Mama, Papa, Opa, Oma, Onkel und Tanten nach dem passenden Geschenk für die lieben Kleinen. Die WAZ hat sich umgehört, was hier am besten über die Ladentheke geht.

Eine kleine Figur erzählt Geschichten

„In diesem Jahr sind immer noch die Tonie-Figuren sehr angesagt“, erklärt Katharina Hertel. Sie arbeitet beim „Brummbär“ in Velbert und weiß bestens darüber Bescheid, welche Spielzeuge Kinderaugen an Weihnachten leuchten lassen werden. „Die Figuren werden einfach hier auf die Box gesteckt und spielen dann dann Hörspiel ab“, sagt sie, stellt eine kleine Figur auf die dazugehörige Box - und prompt beginnt der Erzähler zu sprechen. Mittlerweile gibt es sogar so genannte „Kreativ-Tonies“, auf die Kinder ihre eigene Geschichte aufsprechen und dann anhören können „Es gibt jetzt übrigens auch noch die Tiger-Box, aber das ist irgendwie dasselbe in grün“, sagt Hertel, „nur mit dem Unterschied, dass die Tiger-Box einen Touch-Display hat, also vielleicht eher etwas für ältere Kinder ist“.

Für die ganz Kleinen ist Holzspielzeug noch immer beliebt. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Ein Dauerbrenner im Kinderzimmer

Ein Dauerbrenner unter den Spielzeugen ist natürlich die Baby Born. Sie gibt es schon seit 1991, erfunden von der deutschen Firma Zapf. Die Puppe gibt es mittlerweile in mannigfaltiger Ausführung, zusätzlich kann für sie eine ganze Reihe an Ausstattung gekauft werden wie zum Beispiel Kinderwagen oder Anziehsachen. „Für Babys wird nach wie vor viel Holzspielzeug gekauft“, erklärt Hertel weiter und führt durch das Geschäft. „Auch Playmobil geht irgendwie immer.“ Gerade, als der Verkäuferin nichts mehr einzufallen scheint, blickt sie auf: „Ah, natürlich! Schleich-Pferde nicht zu vergessen.“

Dumpingpreise im Internet

Obwohl es bei der Auswahl und Fülle an Spielzeug nicht den Anschein macht, drückt dem „Brummbär“ etwas aufs Gemüt: „Im Internet bieten viele Anbieter das Spielzeug günstiger an“, beklagt Hertel. Außerdem böten viele Discounter mittlerweile ähnliches oder sogar gleiches Spielzeug an: Tonies, Playmobil oder Lego. „Doch schlimmer als die Discounter ist das Internet“, sagt Hertel. Um in diesem Konkurrenzkampf nicht unterzugehen, hat der Brummbär mittlerweile ebenfalls einen Online-Versandhandel für Bücher - für alles andere muss der Kunde den Weg in den Laden finden, wird dort aber auch bestens beraten.

Gaming-Comics sind gefragt

Autor Jeff Kinney (M) hat großen Erfolg mit seiner Buchserie „Greg’s Tagebücher“. Die Jugendbücher landen oft auf dem Gabentisch. Foto: Magdalena Tröndle / dpa

Ein paar Straßen weiter steht Rebecca Felicitas Zimmer derweil in ihrer Thalia-Filiale und sortiert Gesellschaftsspiele auf einem großen Tisch. „Besonders angesagt ist im Moment Gravitrax“, ein interaktives Kugelbahnsystem von Ravensburger, bei dem Kinder nach den Gesetzen der Schwerkraft eigene Bahnwelten bauen sollen. „Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist Gregs Tagebuch.“ Die Bücherreihe ist mittlerweile beim vierzehnten Band angekommen, scheint Fans des Comic-Romans aber noch immer zu begeistern. „Ganz toll finden sie in diesem Jahr auch ‘Arazhul’, das ist ein Minecraft-Comic“, erklärt Zimmer. „Das ist nicht nur für Kinder, das finden selbst Erwachsene, die Minecraft spielen, cool.“

Das Neinhorn – Ein zickiges Einhorn

In eine ähnliche Richtung geht das Guiness-Buch der Rekorde, das es in diesem Jahr auch als Gamer’s Edition gibt. Der Buchmarkt passt sich der digitalen Zeit und den Freizeitbeschäftigungen heutiger Jugendlicher anscheinend nach und nach an. Erfrischend altmodisch kommt da der neue Asterix daher. Doch auch dort weht frischer Wind: die Hauptperson ist weiblich.

Velbert Lego führt die Liste an Laut einer ARD-Studie ist das dänische Unternehmen Lego der größte Spielzeughersteller der Welt: 2018 setzte die Firma 5,1 Milliarden Dollar um. Auf Platz zwei folgt Hasbro (Monopoly) mit 4,6 Milliarden Dollar Umsatz, auf Platz drei liegt Mattel (Barbie-Puppen) mit 4,5 Milliarden Dollar Umsatz.

Der erste deutsche Konzern in der Liste ist Geobra Brandstätter auf Platz vier. Die fränkische Firma brachte zum Beispiel Playmobil auf den Markt und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von 686 Millionen Euro. Sprichwörtliche Peanuts im Vergleich mit den drei Podiumsplätzen.

„Wirklich witzig ist auch ‘das Neinhorn’ von Marc-Uwe Kling, es geht um ein zickiges Einhorn“, erzählt Zimmer. Kling, dessen Erfolgsserie „Die Känguru-Chroniken“ vor einiger Zeit bereits für herzhafte Lacher gesorgt haben, bringt hiermit nun also sein nächstes Buch heraus. An Geschenk-Ideen mangelt es dieses Weihnachten wahrlich nicht.