Klar, gebetet wird auch. Aber es wird auch gesungen, sich ausgetauscht, und jeder erfährt viel über die Lebensumstände in einem Land, das viele nur vom Hörensagen kennen. Dieses Jahr dreht sich beim Weltgebetstag, der auch in den anderen Stadtbezirken begangen wird, alles um das Land Simbabwe. In Neviges lädt das Vorbereitungsteam mit Vertreterinnen aus der katholischen und evangelischen Gemeinde am Freitag, 6. März, von 15.30 bis 18 Uhr ins Pfarrheim Glocke, Tönisheider Straße 8, ein. Seit November überlegen und planen die sieben Frauen, wie sie das Programm des Komitees aus Simbabwe am besten begleiten. „Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen“, erzählt Hildegard Ufermann, die wie ihre Teamkolleginnen schon so einige Weltgebetstage vorbereitet hat. Zusammen mit Hannelore Balzer, Katharina Sindt, Cornelia Pathe, Maria Worm, Monika Schulz und Bettina Wertmann, die bei diesem Treffen fehlt, macht sie sich seit Monaten Gedanken, wie das diesjährige Motto „Steh auf und geh“! am Freitag am besten umzusetzen ist.

Auch Männer dürfen kommen

Im Pfarrheim Glocke treffen sich am Freitag nicht nur Frauen zum ökumenischen Weltgebetstag. Auch Männer sind willkommen. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Früher hieß der Weltgebetstag offiziell immer „Weltgebetstag der Frauen“. Aber um die Männer nicht ganz auszuschließen, die zum Beispiel in Neviges auch mal beim Hin- und Herrücken der schweren Möbel helfen, hat sich vor Jahren der Begriff „Ökumenischer Weltgebetstag“ durchgesetzt. Wobei es nach wie vor um die Belange der Frauen gehe, wie Maria Worm bestätigt. Unverändert ist auch, dass ein Team des Landes die Lieder auswählt und die Gottesdienstordnung vorgibt.

Welche Aufgaben hat dann das Nevigeser Team? „Wir gucken, wie wir den übrigen Teil gestalten, das Programm der Frauen aus Simbabwe am besten begleiten. Das hängt dann auch davon ab, was geplant ist. Gibt es zum Beispiel einen Vortrag oder eine Dia-Schau?“, erzählt Hildegard Ufermann, die an dem Weltgebetstag auch schätzt, dass man viel aus erster Hand über die Zustände in einem Land erfährt.

Frauen in Simbabwe kämpfen um ihre Rechte

Velbert Auch in Tönisheide wird gebetet Der Weltgebetstag hieß bis vor kurzem offiziell Weltgebetstag der Frauen. Vor über 130 Jahren taten sich christliche Frauen in den USA und Kanada im Sinne internationaler Frauensolidarität zusammen. Aus ihrem konfessions-übergreifenden Gebet ist die größte ökumenische Bewegung weltweit entstanden. Die Frauen setzten wichtige Zeichen für Frieden und Versöhnung und setzten sich für die Gleichberechtigung von Frauen in Kirche und Gesellschaft ein. Seit jeher ist der Weltgebetstag am ersten Freitag im März. In Tönisheide beginnt er um 15 Uhr in der katholischen Kirche St. Antonius. Anschließend sind alle eingeladen zum Kaffeetrinken im Pfarrheim.

“Steh auf und geh!“ so heißt es in der Bibel (Johannes fünf), auch diesen Text haben sich die Frauen in Südafrika ausgesucht. Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für ihre Rechte kämpfen, haben sie schon oft bewiesen. Seit der Unabhängigkeit von Großbritannien regierte Robert Mugabe das Land 37 Jahre, und das zunehmend autoritär, wie einige Teilnehmerinnen aus Simbabwe am Freitag berichten werden: Noch heute seien Frauen stark benachteiligt. So würden sie zum Beispiel nach dem Tod des Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf das Erbe hätten, auch wenn staatliche Gesetzte dies mittlerweile anders geregelt hätten.

Team zaubert landestypische Speisen

Während das Komitee aus Simbabwe am Freitag hauptsächlich für den informativen Teil zuständig ist, sieht sich das Nevigeser Team vor einer besonderen Herausforderung – wollen sie doch, so ist es Tradition, die Besucher mit landestypischen Spezialitäten verwöhnen. „Tja, was isst man so in Simbabwe? Ich mach was mit Kokos“ kündigt Katharina Sindt an, und die anderen nicken. Hört sich auf jeden Fall gesund an. In den letzen Jahren, so wurde verraten, seien die Testesser daheim – zumeist Ehemänner und Kinder – immer ziemlich begeistert von den Speisen aus allen Herren Ländern gewesen. In einigen Fällen mussten Schüssel und Töpfe gar versteckt werden, damit für den Weltgebetstag auch genügend übrig blieb.