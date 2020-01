Velbert: Warum es nur noch wenige Klüngelskerle gibt

Was ist aus den mobilen Schrottsammlern, den sogenannten Klüngelskerlen, geworden? Viele Velberter (-innen) der älteren Semester werden sich bestimmt sehr gut an die Klüngelskerle erinnern können, die ein fester Bestandteil auf den Straßen der Stadt waren. Mit einer Erkennungsmelodie machten sie in den 60er, 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts darauf aufmerksam, dass sie mit ihrem offenen Pritschenwagen im Stadtteil unterwegs waren und Schrott, vorwiegend Altmetall, von privaten Haushalten sammelten und an Weiterverwerter verkauften.

Ein kurzes Intermezzo

Die boomende Stahlindustrie des Ruhrgebiets war ein dankbarer Abnehmer des Altmetalls. Mit der Flaute in der Stahlindustrie verstummten auf einmal auch die Flötenmelodien der Klüngelskerle. Doch vor ungefähr 15 Jahren waren sie wieder zu hören. Die mobilen Schrottsammler machten sich wieder auf den Weg, um Altmetall zu sammeln. Die Nachfrage nach Altmetall stieg wieder an und es war wieder lukrativ, Schrott zu sammeln. Jedoch war dies offensichtlich nur ein kurzes Intermezzo. Mittlerweile sind die Klügelkerle mit ihren markanten Fahrzeugen nur noch selten auf den Straßen zu hören.

Neuen Schrottsammler in Velbert

Dies liegt unter anderem auch daran, dass die rechtlichen Vorgaben nach und nach restriktiver wurden. Hans-Joachim Blißenbach, der Pressesprecher der Stadt Velbert, berichtet, dass auf den Straßen Velberts zur Zeit bis zu neun Klüngelskerle mit einem Gewerbemeldeschein (Reisegewerbekarte) unterwegs sind. Allerdings ist es den mobilen Schrottsammlern untersagt, akustisch auf sich aufmerksam zu machen. Aus diesem Grund sind die Erkennungsmelodien und Flötentöne der Klüngelskerle aus dem Stadtbild verschwunden.

Sperrmüll ist für Klüngelskerle tabu

Ein Schrott- und Altmetallsammler sortiert auf der Ladefläche seines Pritschenwagens die Ladung. Foto: Helmuth Vossgraff / WAZ FotoPool

Desweiteren ist es von städtischer Seite aus den Schrottsammlern untersagt, sich an Sperrmüll von privaten Haushalten, die einen offiziellen Termin mit dem kommunalen Entsorgungsunternehmen vereinbart haben, zu bedienen. Sowohl bei der Stadt Velbert als auch beim Kreis Mettmann müssen die Altmetallsammler vorstellig werden, da diese Körperschaften der öffentlichen Hand bei der Müllentsorgung kooperieren. Grundsätzlich sind die Städte und Gemeinden des Kreises für das Einsammeln und den Transport zuständig. In Velbert sind dies die Technischen Betriebe Velbert. Die endgültige Entsorgung der Abfälle liegt in der Hand des Kreises, so Daniela Hitzemann, der Pressesprecherin des Kreises Mettmann.

Das Umweltamt redet mit

Haben die Klüngelskerle eine Reisegewerbekarte durch das Ordnungsamt der Stadt Velbert erhalten, können sie nicht direkt mit der Sammlung von Schrott beginnen. Wenn sie gewerbsmäßig Abfälle (also auch Altmetall / Schrott) sammeln und transportieren möchten, müssen sie diese Tätigkeit vor der Aufnahme dem Umweltamt des Kreises Mettmann melden, da von Abfällen schädliche Umwelteinwirkungen und erhebliche Belästigungen ausgehen können.

Velbert Das Kreislaufwirtschaftsgesetz Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) trat in seiner ursprünglichen Fassung am 6. Oktober 1996 und in der Neufassung am 1. Juni 2012 in Kraft. In §1 KrWG heißt es: Zweck des Gesetzes ist es, die Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen zu fördern und den Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sicherzustellen.

Jede Sammlung muss angemeldet werden

Darüber hinaus muss jede neue Sammlung von Abfällen bei der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde des Kreises Mettmann mindestens drei Monate vor dem Beginn der Sammlung angezeigt werden. Dabei ist es egal, ob Altkleider, Schrott oder Metall gewerblich eingesammelt werden. Auch gemeinnützige Sammlungen von Altkleidern, beispielsweise durch das Deutsche Rote Kreuz, müssen entsprechend angemeldet werden.