Ein Plus von 9,3 Prozent auf 333,6 Millionen Euro im Geschäftsvolumen und 837 neue Kunden: Die Bilanz der Niederberger Commerzbank-Niederlassung ist äußerst positiv. Diese Zahlen stellte die Bank jetzt vor.

Uwe Lindner, Privatkundenleiter des Bereichs Velbert, sieht einen hohe Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung: „Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Dieses werden wir auch weiterhin anbieten.“ Ein weiteres Plus sieht Linder in der persönlichen Beratung, die bei der Commerzbank geboten werde. Dies gelte auch geraden in den Zeiten von Null-Prozent-Zinsen.

Mehr Immobilienkredite vergeben

„Jeder Anleger muss sich überlegen, ob er seine Anlagen unverzinst auf einem Tages- Oder Festgeldkonto belässt“, sagt André Lorenzen, Leiter der Privat- und Unternehmenskunden der Commerzbank Niederlassung Essen, Oberhausen und Mülheim. Auch mit einem konservativ ausgerichteten Vermögensmanagement könne man einen ordentlichen Wertzuwachs erzielen. Das Wertpapiervolumen im Marktbereich Velbert stieg um 4,7 Prozent auf jetzt über 76 Millionen Euro.

Im vergangenen Jahr feierte die Commerzbank Velbert ihren 100. Geburtstag. Foto: Historisches Archiv Commerzbank

Über ein starkes Wachstum freut sich die Bank auch im Bereich der Immobilienkredite, auch hier verzeichnet die Niederlassung Niederberg ein Plus von 9,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 25 Millionen Euro an neuen Krediten wurden vergeben. Der Nachfrage nach Immobilien in Velbert und Heiligenhaus wächst.

Anfragen auch aus Ratingen oder Düsseldorf

„Auch aus Düsseldorf und Ratingen kommen Anfragen“, so Uwe Lindner, der damit rechnet, dass mit Fertigstellung der A44 die Nachfrage noch einmal weiter steigen wird. André Lorenzen hebt vor allem die Schnelligkeit der Beratung hervor: „Bei uns muss niemand wochenlang auf einen Beratungstermin warten, allein hier gibt es zwölf qualifizierte Berater“. Gerade bei Immobilienkäufen komme es oft auf Geschwindigkeit an und wer am ehesten mit einer Finanzierung aufwarten könne, bekomme den Zuschlag.

Viel läuft über Mund-zu-Mund-Propaganda

Eine Erfolgsgeschichte ist auch das Geschäft mit Selbstständigen, Freiberuflern und Unternehmen. „Hier ist die Kreditvergabe 2019 um 19 Prozent gestiegen“, sagt Stefano Trissler, verantwortlich für die Unternehmenskunden. Rund 200 Gewerbekunden sind im vergangenen Jahr hinzugekommen, nun sind es 2606. „Das meiste läuft da im Niederbergischen durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungen“, sagt Trissler weiter.

Velbert Vor 150 Jahren gegründet Hanseatische Kaufleute und Privatbankiers gründeten am 26. Februar 1870 die Commerz- und Disconto-Bank in Hamburg. Ziel war es, dem Hamburger Handel neue Finanzmittel zuzuführen und Handelsgeschäfte, vor allem internationale Geschäfte, zu erleichtern, Mit der Übernahme des Frankfurter Bankhauses J. Dreyfus & Co. 1897 errichtete die Bank erste Filialen außerhalb Hamburgs in Berlin und Frankfurt am Main. Bis 1923 kaufte die Bank 46 Regionalinstitute und Privatbankhäuser und stieg so zu einer nationalen Großbank auf.

Die Bank, die in diesem Jahr 150 Jahre alt wird, setzt auf Digitalisierung. In Velbert nutzen bereits 51 Prozent der Kunden das Online-Banking, Ende 2019 nutzten dafür 70 Prozent der Kunden ihr Smartphone, im Jahr davor waren es erst 43 Prozent.

Die Langenberger Filiale der Commerzbank wurde im Dezember 2019 verwüstet, als der Geldautomat gesprengt wurde. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Zwei Geldautomaten gesprengt

Die Commerzbank ist in Niederberg im vergangenen Jahr gleich zweimal in die Schlagzeilen geraten, weil Geldautomaten gesprengt wurden in Heiligenhaus und in Langenberg. „Die Filiale in Heiligenhaus ist komplett wiederhergestellt, in Langenberg gab es wegen des Fachwerkbaus Verzögerungen“, sagte Lindner. Die Commerzbank setze weiter auf ihr Filialnetz, gleichwohl seien bundesweit 200 Standorte auf dem Prüfstand. Aber in Velbert soll demnächst in die Filiale investiert werden.